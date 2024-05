Reunião do G-7 critica abertamente as práticas comerciais da China e ameaça tomar medidas coercivas

O envolvimento da China no sistema de comércio global foi duramente criticado pelos Ministros de Finanças do Grupo dos Sete G-7, numa demonstração de unidade acompanhada por uma ameaça de nova escalada .

O clube de ministros e banqueiros centrais do mundo rico concluiu a sua reunião na cidade italiana de Stresa, à beira do lago, no fim de semana, com um comunicado que citava nominalmente a segunda maior economia do mundo e acusava a China de prejudicar as economias dos seus parceiros comerciais .

“Ao mesmo tempo que reafirmamos o nosso interesse numa colaboração equilibrada e recíproca, expressamos preocupações sobre a utilização abrangente pela China de políticas e práticas não mercantis que prejudicam os nossos trabalhadores, indústrias e resiliência económica”, afirmaram. “Continuaremos a monitorar os potenciais impactos negativos do excesso de capacidade e consideraremos tomar medidas para garantir condições de concorrência equitativas.”

Essas palavras de advertência seguiram-se ao anúncio do governo Biden na noite de sexta-feira de reimpor tarifas sobre centenas de produtos importados da China. A escalada da retórica poderá ser apenas o prelúdio para novas tensões se Donald Trump reconquistar a Casa Branca nas eleições dos EUA no final deste ano.

Washington continua a ser o principal protagonista na pressão sobre a China, embora no início da semana a secretária do Tesouro, Janet Yellen, tenha sublinhado que os participantes do G-7 da Alemanha, França e União Europeia também tinham queixas. O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, foi um dos participantes que pressionou por uma frente unida.

A linguagem contida no comunicado do G-7 sugere possíveis medidas retaliatórias por parte do grupo como um todo.

“Trabalharemos para tornar as nossas cadeias de abastecimento mais resilientes, fiáveis, diversificadas e sustentáveis, e para responder a práticas prejudiciais, salvaguardando ao mesmo tempo tecnologias críticas e emergentes”, afirmaram os ministros do G-7. “Consideraremos, quando necessário, medidas apropriadas para promover a redução de riscos e a diversificação da oferta.”

O resultado global da reunião do G-7, que originalmente se esperava que se concentrasse mais na ajuda para a Ucrânia , juntamente com discussões sobre a economia global, abrange agora a linguagem mais assertiva que o grupo alguma vez emitiu sobre a China num documento conjunto.