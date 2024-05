Rússia continua ataques a Kharkiv enquanto tropas ucranianas recuperam terreno

A Rússia continua a sua ofensiva aérea contra a segunda maior cidade da Ucrânia. Os combates na região continuam, mas, segundo Zelenskyy, as tropas ucranianas recuperaram terreno.

As forças ucranianas asseguraram o “controlo de combate” das áreas onde as tropas russas entraram na região nordeste de Kharkiv no início deste mês. A declaração foi feita pelo presidente Volodymyr Zelenskyy. Entretanto, duas pessoas foram mortas no sábado num ataque aéreo na cidade Kharkiv, segundo as autoridades locais.

Kharkiv fica a cerca de vinte quilómetros da fronteira russa. Nas últimas semanas, as tropas de Moscovo capturaram aldeias na região, no âmbito de uma vasta ofensiva, e os analistas afirmam que poderão tentar entrar no raio de ação da artilharia da cidade. As autoridades ucranianas evacuaram mais de 11.000 pessoas da região desde o início da ofensiva, a 10 de maio.

Entretanto de acordo com o presidente ucraniano, “Os nossos soldados conseguiram tomar o controlo da zona fronteiriça por onde entraram os ocupantes russos”, afirmou Zelenskyy num discurso gravado na sexta-feira à noite.

Atentados bombistas em Kharkiv: dois mortos e mais de 20 feridos

Para além da ofensiva terrestre ao longo da fronteira nordeste da Ucrânia, a Rússia continua a bombardear a região de Kharkiv com mísseis, bombas aéreas guiadas e drones.

O governador regional, Oleh Syniehubov, disse que duas pessoas morreram e 24 ficaram feridas no sábado à tarde, depois de uma bomba aérea ter atingido uma grande loja de materiais de construção na cidade de Kharkiv, provocando um grande incêndio.

Syniehubov disse que mais de 200 pessoas estavam dentro da loja. Uma segunda bomba atingiu o parque central da cidade, disse o Presidente da Câmara de Kharkiv, Ihor Terekhov.

Numa atualização mais recente, o Presidente ucraniano falou sobre o ataque e disse que “só loucos como Putin são capazes de matar e aterrorizar pessoas de forma tão hedionda”.