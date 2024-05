Porto do Namibe aumenta movimentação de carga para 275 mil toneladas

O Porto do Namibe movimentou, no primeiro trimestre deste ano, 275 mil toneladas de produtos diversos, o que representou um aumento de 12%, comparativamente a igual período de 2023, destacou, este sábado, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu.

O governante, que falava em vídeo-conferência, no acto de encerramento do 1º Fórum sobre a “Cadeia de valor do Porto do Namibe”, aberto esta sexta-feira em Moçâmedes, afirmou que a reabilitação do cais, efectuada recentemente, terá contribuído para o bom desempenho da empresa portuária.

Apontou também a implementação do Projecto de Desenvolvimento da Baia de Moçâmedes, que contempla a reabilitação do terminal Saco Mar e do terminal de contentores, como factor que vai contribuir para aumentar cada vez mais o fluxo de mercadorias no porto.

Referiu que a entrada em acção dessas infra-estruturas vai, igualmente, capacitar a província na transformação do potencial mineiro, agro-negócio, turismo, entre outros sectores.

Em função desse potencial, o ministro avançou que, no âmbito da estratégia dos corredores nacionais, pretende-se lançar, no segundo semestre deste ano, o concurso para concepção do Corredor Sul, com vista ao aumento e melhoria da eficiência operacional do Porto do Namibe.

Com esse projecto, adiantou, prevê-se também garantir a extensão do Corredor Sul para os limites fronteiriços a Sul, abrangendo uma parte da Namíbia e a Leste para Zâmbia.

Desempenho do Porto do Namibe nos últimos quatro anos

Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da empresa portuária, Nazareth Neto, disse que, nos últimos quatro anos, o Porto do Namibe movimentou mais de quatro milhões de toneladas de produtos, com destaque para o granito e rochas ornamentais.

Ao apresentar o desempenho da dessa instituição, o gestor disse que esse movimento de carga foi efectuado em 800 navios, com mais de 80 mil tráfegos de carga contentorizada no referido período.

No sector financeiro, o PCA sublinhou que o porto registou mais de nove mil milhões de kwanzas de lucros líquidos, resultado do seu compromisso na optimização da sua performance financeira suportada maioritariamente na actividade de exportação e serviços portuários às embarcações.

De acordo com Nazareth Neto, ao longo dos últimos quatro anos, a empresa portuária apresentou uma evolução média de 22% nos custos operacionais e 13% no que respeita aos proveitos da sua operação.

Referiu ainda que, em 2023, o porto apresentou um resultado líquido operacional de 2.7 mil milhões de kwanzas, receitas sustentadas, maioritariamente, pela actividade de exportação.

Recordou também que a empresa tem realizado um investimento contínuo no seu desenvolvimento orgânico, principalmente através do aumento da eficiência da estrutura e da qualificação do seu capital humano, verificando-se um aumento da representatividade a nível do pessoal qualificado.

Esse investimento, continuou, permitiu a melhoria do desempenho operacional do Porto do Namibe nos principais indicadores operacionais a nível da sua capacidade de movimentação de carga.

Como desafios da cadeia de valor e oportunidades de investimentos no sector mineiro, o PCA apontou o melhoramento das vias ferroviárias para a transportação destes produtos, bem como o aumento da mão-de-obra qualificada e oportunidades de investimento.

Augurou a criação de um programa de investimento chave, nos próximos anos, com impacto directo nos diferentes sectores económicos que passam pelo porto.

Sob o lema “Cadeia de valor do Porto do Namibe”, o 1° Fórum enquadrado na celebração dos 70 anos desta infra-estrutura, assinalado sexta-feira última (24), teve como objectivo identificar as valências económicas da região, potenciar a carteira de negócio e conhecer o impacto da actividade e desenvolvimento do Corredor do Namibe, explorando as oportunidades de crescimento e integração regional.

Os participantes ao encontro abordaram temas como “Cadeia de valor do Porto do Namibe”, “Infra-estruturas portuárias e logísticas”, “Oportunidades de investimentos do Hiterland” e “Mecanismos de financiamento à actividade privada”.

O evento, que terminou este sábado, juntou membros do governo das províncias do Namíbe, Huíla, Cunene e Cuando Cubango, assim como empresários, quadros seniores do Ministério dos Transportes e da empresa portuária, entre outras individualidades. VR/FA/QCB