Girabola’2023/24: Equipa do Palanca acelera no comando

Com este resultado, a formação do bairro Palanca comanda a prova com 20 pontos, mais quatro que o Desportivo da Lunda Sul, na segunda posição.

Neste final de semana, saliente-se, jogou-se para a oitava jornada, com destaque para a primeira vitória do Sporting de Cabinda, que superou no seu reduto, o União Recreativo de Malanje, por 2-1.

No jogo entre duas equipas militares, o Desportivo da Huila e o 1º de Agosto empataram (1-1), no estádio Tundavala, na cidade do Lubango, em plena data comemorativa do dia do Exercito Nacional.

Na mesma ronda, destaca-se também do empate (0-0) consentido pelo Petro de Luanda (campeão nacional), ao terreno do Recreativo do Libolo Cuanza Sul, último colocado da tabela classificativa.

Resultados já verificados:

Kabuscorp do Palanca – Santa Rita de Cássia 2-0

Interclube – Sagrada Esperança 1-1

Recreativo do Libolo – Petro de Luanda 0-0

Sporting de Cabinda – União de Malanje 2-1

Desportivo da Huila – 1º de Agosto 1-1

Wiliete de Benguela – FC Bravos do Maquis 1-0

Desportivo da Lunda Sul – Académica do Lobito (20 de janeiro de 2024)

Descansa por imperativo do calendário, o São Salvador do Kongo do Zaire.

FN