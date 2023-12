Cimeira China-UE: Xi diz aos líderes da União Europeia que o seu país quer ser “parceiro-chave” no comércio

O presidente chinês Xi Jinping disse hoje aos líderes da União Europeia, durante a Cimeira China-EU que decorre em Pequim, que deseja que os dois lados sejam parceiros comerciais importantes, capazes de construir confiança nas cadeias de abastecimento.

“A China está a promover o desenvolvimento de alta qualidade e a abertura de alto nível, e está disposta a considerar a UE como um parceiro-chave na cooperação económica e comercial”, disse Xi numa reunião quinta-feira em Pequim com o Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu Charles Michel. Ele disse que a China quer considerar a Europa um “parceiro confiável na cooperação industrial e na cadeia de abastecimento para buscar benefícios mútuos e resultados vantajosos para todos”, informou a emissora estatal China Central Television.

As conversações marcaram a primeira cimeira presencial entre a China e os responsáveis da UE em quatro anos, e esperava-se que abrangessem questões de longa data que vão desde os fluxos de dados ao acesso ao mercado. As tensões entre Bruxelas e Pequim aumentaram devido aos esforços da Europa para “reduzir o risco” das suas cadeias de abastecimento, juntamente com a recente investigação anti-subsídios do bloco sobre veículos elétricos fabricados na China.

Von der Leyen disse que os dois lados tiveram conversas “intensas” sobre questões-chave relacionadas com o agravamento do desequilíbrio comercial, incluindo os setores de dispositivos médicos e cosméticos.

“Concordamos que temos agora uma lista de diferentes elementos nos quais queremos aprofundar juntos no diálogo de alto nível”, disse ela durante uma conferência de imprensa em Pequim. “Isso é importante. Em primeiro lugar, do nosso lado para mostrar as provas. Mas, em segundo lugar, também para ver resultados concretos no terreno.”

A China criticou a investigação na quinta-feira num briefing separado em Pequim, onde o porta-voz do Ministério do Comércio, He Yadong, instou a UE a parar de usar essa investigação para “protecionismo comercial.

Antes da reunião de quinta-feira em Pequim, a Itália disse formalmente à China que abandonaria a Iniciativa Cinturão e Rota da China (BRI – Belt and Road Initiative). Embora a Itália se preparasse há meses para pôr fim ao seu envolvimento no programa de investimento exclusivo de Xi, o momento do anúncio sublinhou tensões contínuas entre a segunda maior economia do mundo e os membros do bloco.

Xi e os líderes da UE discutiram o Cinturão e a Rota durante a reunião, de acordo com a CCTV, que afirmou que o líder chinês disse às autoridades da EU que o seu país estava disposto a conectar sua iniciativa com a da UE Portal Global (Global Gateway). O programa europeu é um plano de infraestruturas de 300 mil milhões de euros que visa competir com a influência da China em regiões estratégicas.

A caminho da cimeira de quinta-feira, as autoridades da UE pretendiam pedir mais esforços para reprimir a capacidade de Moscovo de contornar as sanções, segundo pessoas familiarizadas com os seus planos. A China emergiu como a principal rota da Rússia para garantir tecnologias proibidas e os chamados bens de campo de batalha. Mas o bloco é realista quanto aos resultados, sem qualquer resultado específico esperado, disseram as pessoas.

A UE está preocupada com o facto de a fraca recuperação económica de Pequim, incluindo a fraca procura interna, resultar num esforço da China para exportar ainda mais, ameaçando indústrias críticas na Europa e os seus trabalhadores. O défice comercial da UE com a China cresceu para mais de 400 mil milhões de dólares no ano passado e o bloco está ansioso por continuar a sua abordagem estratégica que vê Pequim como um parceiro, concorrente e rival.