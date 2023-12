Suíça acusa Trafigura e um ex-executivo de suborno em Angola entre 2009 e 2011

Os procuradores suíços acusaram um antigo alto executivo da empresa de comércio de matérias-primas Trafigura de facilitar o pagamento de subornos no valor de milhões de dólares para conceder ao comerciante de energia tratamento preferencial no comércio de petróleo com Angola.

• As acusações: Mike Wainwright ajudou a canalizar parte dos pagamentos para um funcionário angolano, afirmaram procuradores suíços numa acusação apresentada no Tribunal Penal Federal na quarta-feira. Estes incluíram mais de 4,3 milhões de euros, equivalentes a 4,6 milhões de dólares, para uma conta bancária em Genebra entre 2009 e 2011, e 604 mil dólares em pagamentos em dinheiro em Angola.

• Antigo funcionário angolano também acusado: Os procuradores também acusaram o antigo funcionário angolano alegado ter recebido os pagamentos – um intermediário da Trafigura – e a própria empresa por controlos negligentes que, segundo os procuradores, tornaram o suborno possível. A Trafigura obteve cerca de US$ 144 milhões em lucros com contratos de transporte marítimo que obteve em troca dos pagamentos, disseram os promotores.

• Mercado opaco: A indústria de comodities é dominada por um pequeno grupo de empresas maioritariamente privadas, das quais a Trafigura é uma das maiores. As empresas competem ferozmente para fazer negócios em países ricos em recursos suscetíveis à corrupção. Autoridades nos Estados Unidos, na Suíça e em outros lugares alegaram, em uma série de acusações nos últimos anos, que diferentes empresas recorreram à corrupção para superar seus rivais.