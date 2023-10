Angola quer explorar potencial de cooperação com Alemanha

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, reafirmou, esta terça-feira, o engajamento Executivo angolano em explorar o potencial de cooperação com a Alemanha, em sectores estratégicos, em benefício para os dois países.

Em mensagem de felicitações enviada ao seu homólogo Frank-Walter Steinmeier, no quadro da celebração do 33º aniversário do Dia da Unidade Alemã, João Lourenço reafirmou ainda a necessidade de se ampliar das relações de amizade entre os dois países.

O Chefe de Estado angolano homenageou o espírito de concórdia e fraternidade que caracterizou este evento, com impacto sobre a história da Europa e do mundo.

“Nesta data determinante para a reconciliação do povo alemão, em que todos os cidadãos do seu país voltaram a reunir-se debaixo de uma única e mesma bandeira para reconstruírem a Alemanha, como filhos da mesma pátria, quero associar-me a esta celebração”, lê-se na mensagem.

O Dia da Unidade Alemã é o feriado nacional da Alemanha, celebrado no dia 3 de Outubro, desde 1990, e tem como finalidade comemorar a reunificação do país.

Angola e Alemanha estabeleceram relações diplomáticas em 1979.

Os dois países têm projectos que incidem nas áreas de construção de infra-estruturas para a produção de energia eléctrica, indústria farmacêutica e no domínio da Construção e Gestão Hospitalar.

Em 2011 criaram a Comissão Bilateral, no âmbito da “Declaração Comum de Intenções”. Trata-se de uma plataforma de troca de opiniões de carácter geral sobre questões bilaterais e multilaterais de interesse mútuo, responsável pela avaliação do desenvolvimento da cooperação.OHA/ADR