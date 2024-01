A rota comercial mais ambiciosa do mundo está encalhada na turbulência no Médio Oriente

Um plano de longo alcance para canalizar o comércio Europa-Ásia através do Médio Oriente corre o risco de estagnar antes mesmo de ser iniciado.

A guerra Israel-Hamas interrompeu o progresso no que é conhecido como o Corredor Económico Índia-Médio Oriente-Europa (IMEC) – um projecto elogiado no ano passado por Washington e aliados importantes que prevê a construção de novas ligações ferroviárias em toda a Península Arábica. À medida que os ataques Houthi perturbam o transporte marítimo no Mar Vermelho e a turbulência se espalha pela região, o IMEC está efetivamente parado.

Isto é um revés para a estratégia dos Estados Unidos, porque o plano serviu múltiplos propósitos – contrariar o programa de infra-estruturas da China, Belt and Road, construir influência no chamado “Sul Global” e acelerar a esperada reaproximação entre Israel e a Arábia Saudita.

Questionado sobre se os conflitos regionais tinham impedido o projecto, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, John Kirby, disse num briefing na terça-feira que os esforços para estabelecer as bases estão “em curso”.

Na sua disputa com a China pela influência global, os EUA e a Europa têm lutado para ganhar apoio no mundo em desenvolvimento. Muitas nações emergentes permaneceram neutrais face à invasão da Ucrânia pela Rússia e apoiaram o fim imediato da guerra de Israel em Gaza – recusando-se a seguir a linha americana em ambos os casos.

Para reforçar a sua influência, os países do Grupo dos Sete estão envolvidos no que alguns apelidaram de uma batalha de ofertas – mantendo a perspetiva de projetos de infra-estruturas tangíveis, em vez de apelar para valores partilhados.

O IMEC foi um dos mais ambiciosos. Foi cimentado na cimeira do Grupo dos 20, em Setembro 2023, num aperto de mão tripartido entre um triunvirato improvável: o presidente dos EUA, Joe Biden , o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi , e o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman .

O anúncio pegou muitos de surpresa. A sua peça central era uma nova rota ferroviária que se ligaria às redes existentes de transporte marítimo e rodoviário. Biden chamou isso de “investimento regional revolucionário”.

Os analistas também viram o projecto como um passo em direcção ao verdadeiro prémio da administração: um pacto entre Israel e a Arábia Saudita.

Em Davos, na semana passada, o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse que a abordagem dos EUA tinha sido “trabalhar no sentido de um pacote de acordo que envolvesse a normalização entre Israel e os principais estados árabes”, bem como “um horizonte político” para os palestinianos. “Esse era nosso objetivo antes de 7 de outubro”, disse ele.

Todo esse caos interrompeu abruptamente o IMEC. A rota de 3.000 milhas atravessa países que agora estão em alerta máximo, caso sejam apanhados na guerra. A indignação pública árabe com o número de mortos de civis em Gaza significa que os governos dos participantes do IMEC, como os Emirados Árabes Unidos, devem agir com cuidado. A Arábia Saudita exclui qualquer acordo com Israel, a menos que haja um caminho claro para um Estado palestiniano.

É claro que o IMEC – um projecto que se enquadrava perfeitamente na retórica geopolítica americana, mas que permanecia com poucos detalhes – poderia ter naufragado mesmo na ausência de uma guerra no Médio Oriente.

Embora o IMEC certamente parecesse promissor no papel, dinâmicas regionais complexas sempre representariam desafios de implementação.

Biden referiu-se ao projecto “histórico” em diversas ocasiões desde a cimeira do G-20 – inclusive citando-o como uma forma de combater a Iniciativa Cinturão e Rota da China. “Vamos competir nisso”, disse o presidente numa conferência de imprensa na Casa Branca em Outubro. “Estamos fazendo isso de uma maneira diferente.”