A UE apoia os esforços para instalar minicentrais nucleares na tentativa de acelerar a transição energética

A União Europeia está a intensificar esforços para instalar pequenos reatores nucleares modulares (Small Modular Reactors – SMR) na próxima década, à medida que procura explorar a energia atómica para ajudar a cumprir as metas de emissões líquidas zero.

A Comissão Europeia deverá anunciar a sua Aliança Industrial Europeia sobre SMR no próximo mês para encorajar a colaboração num sector que ainda não arrancou, de acordo com um projecto de declaração visto pela Bloomberg News. A tecnologia pode dar uma “contribuição fundamental” para a nova meta do bloco de reduzir as emissões em 90% até 2040, que deverá ser adotada em 6 de fevereiro.

Os SMR estão a chamar a atenção dos decisores políticos em todo o mundo, uma vez que podem ser produzidos em massa para montagem em vários locais e são potencialmente mais baratos e mais rápidos de construir do que as instalações convencionais.

Embora os SMR ainda não tenham sido comercialmente comprovados em grande escala e os países da UE estejam divididos quanto ao papel da energia nuclear, a tecnologia é vista como uma fonte de energia estável e de baixas emissões durante a transição energética .

O objetivo da aliança “é facilitar e acelerar o desenvolvimento, demonstração e implantação dos primeiros projetos de SMR na Europa no início da década de 2030”, de acordo com o projeto do documento, que ainda está sujeito a alterações.

O bloco também está empenhado em garantir que sectores inovadores de tecnologia limpa surjam em todo o continente, para competir com os Estados Unidos e a China. A EU formou alianças industriais semelhantes para promover as indústrias de baterias e hidrogénio .

Os defensores da energia nuclear têm pressionado pelos SMR há mais de uma década, mas até agora a Rússia é o único país a colocá-los em uso comercial.

A Agência Internacional de Energia Atómica acompanha mais de 70 designs únicos em vários estágios de desenvolvimento em todo o mundo, sugerindo que o tipo de padronização tecnológica internacional necessária para reduzir os custos de produção ainda está um pouco distante.