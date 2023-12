A OTAN e Donald Trump

As alianças dos Estados Unidos são mais importantes do que nunca num mundo cada vez mais perigoso, por isso é notável que o Congresso esteja a subscrever uma apólice de seguro contra um Presidente que possa decidir retirar-se da Organização do Tratado do Atlântico Norte por sua própria autoridade.

Quem poderia ser esse presidente?

No projecto de lei anual sobre política de defesa aprovado na semana passada, o Congresso incluiu uma disposição que exige que o Presidente dos EUA consulte o Congresso antes de se retirar da OTAN. A medida bipartidária, patrocinada pelos senadores Tim Kaine (D., Virgínia) e Marco Rubio (R., Flórida), exigiria aprovação de dois terços do Senado ou um ato do Congresso. O mecanismo de execução é a retenção de fundos para tal saque.

A preocupação do Congresso aqui é claramente o Sr. Trump. Há muito que ele não gosta de destacamentos militares avançados dos EUA em locais como a Coreia do Sul e tem criticado a OTAN em particular. “Segundo alguns relatos”, tuitou ele em 2018, “os EUA estão a pagar 90% da OTAN, e muitos países estão longe” de gastar 2% da sua economia na defesa. O tweet terminou com uma assinatura “NÃO!”

Trump tem razão ao dizer que os europeus permitiram que as suas defesas se atrofiassem ao ponto do embaraço, embora o quadro esteja a melhorar. Cerca de 11 dos 31 membros cumprem o objectivo da aliança de gastar 2% do PIB na defesa, contra três em 2014, de acordo com dados que a aliança divulgou durante o Verão.

De qualquer forma, os gastos americanos com defesa não são caridade. Uma Europa estável é um interesse estratégico central dos EUA, uma lição que os americanos aprenderam duas vezes no século XX, a um custo tremendo. Os riscos de abandonar a OTAN agravaram-se desde que Trump deixou o cargo, com Vladimir Putin da Rússia a lançar uma guerra terrestre no continente europeu.

Mas a tendência para o isolacionismo é um dos principais impulsos de Trump. O ex-conselheiro de segurança nacional John Bolton relata em suas memórias que Trump descarregou o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg que “a OTAN foi flagrante, queixando-se de que a Espanha (ele tinha acabado de se encontrar com o Rei) gastava apenas 0,9% do seu PIB na defesa”. Bolton e outros dissuadiram Trump de tentar se retirar da aliança, apenas para ele perguntar novamente “por que simplesmente não nos retiramos totalmente da OTAN”.

A retórica de Trump excede frequentemente o seu alcance e ele não conseguiu levar a cabo muitas das suas ameaças unilaterais. Mas quem sabe o que Trump poderá tentar como parte da sua promessa de resolver a guerra na Ucrânia em “24 horas.”

O problema com a disposição do Congresso sobre a NATO é que provavelmente não conseguiria deter um Presidente determinado. A Constituição concede amplos poderes ao Comandante-em-Chefe em matéria de política externa, e os precedentes incluem a retirada de George W. Bush do Tratado ABM e a renegociação do controlo do Canal do Panamá por Jimmy Carter. O Congresso poderia empregar o poder do dinheiro na tentativa de impedir a implementação de uma retirada, mas isso não poderia impedir a decisão actual.

A disposição da OTAN é, no entanto, útil para mostrar à Europa que o apoio dos EUA às alianças é forte e bipartidário. E por mostrar a qualquer Presidente isolacionista, seja ele um populista de direita ou de esquerda, que o preço político da retirada seria elevado.

Por: Conselho Editorial do Wall Street Journal