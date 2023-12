A poluição por fuligem da Eskom empurra a Africa do Sul para uma crise económica e ambiental

As centrais elétricas a carvão operadas pela empresa pública da África do Sul, Eskom, estão a emitir poluentes que causam principalmente doenças respiratórias, como a asma, numa intensidade quase 42 vezes superior à da China.

A Eskom Holdings SOC Ltd. disse na semana passada que nos seis meses até setembro as emissões de partículas se deterioraram para 0,92 quilogramas por megawatt-hora enviado, o maior desde 1992, de acordo com a concessionária. Isso se compara a uma média de 0,022 quilogramas das usinas de energia chinesas, segundo dados do governo. A China é o maior produtor mundial de energia a partir do carvão.

O aumento das emissões, que mais do que duplicou em intensidade em relação ao ano passado, é outro sinal da deterioração do desempenho da Eskom. A empresa endividada está a lutar para manter as suas antigas fábricas em funcionamento, após anos de manutenção e investimento inadequados, no meio de uma série de escândalos de corrupção. O resultado tem sido cortes de energia quase diários que estão a travar o crescimento económico da África do Sul e também a abrandar as reparações necessárias para reduzir a poluição.

“O facto de termos um sistema limitado contribui para a rapidez com que podemos desmontá-lo e para a rapidez com que podemos fazer as reparações” no equipamento de redução da poluição, disse Deidre Herbst, gestor ambiental da Eskom, numa entrevista.

O material particulado é a fuligem gerada durante a queima do carvão e emitida pelas chaminés ou chaminés das usinas, que é pequena o suficiente para penetrar profundamente nos pulmões e até mesmo na corrente sanguínea. Além da asma e de outras doenças respiratórias, tem sido associada à morte prematura de pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares.

A Eskom estimou que a sua poluição, que inclui outras emissões prejudiciais, como o dióxido de enxofre, provoca 330 mortes prematuras por ano. Estudos independentes indicaram um número muito maior de mortes.

A Eskom, em resposta a perguntas, atribuiu a deterioração aos “desafios” e problemas técnicos com uma série de equipamentos de redução da poluição nas fábricas. Isso inclui precipitadores eletrostáticos, que usam carga elétrica para fazer com que a poeira grude em uma placa em vez de ser emitida para a atmosfera, bem como bolsas filtrantes de tecido, que coletam a fuligem.

As medidas que estão a ser tomadas para reduzir a poluição incluem a renovação dos precipitadores, disse Eskom.

“Este programa está a progredir bem”, disse Eskom, acrescentando que os níveis de poluição caíram agora para 0,65 quilogramas por megawatt-hora.

Este valor ainda é quase tão elevado como no ano até Março, quando foi de 0,70 quilogramas, e bem acima do ponto mais baixo dos últimos 25 anos, quando a Eskom emitiu 0,20 quilogramas nos 12 meses até Março de 2007.

As emissões médias da Eskom equivalem a cerca de três vezes o limite sul-africano, embora muitas das suas fábricas tenham solicitado e obtido isenções. Os limites de emissões da África do Sul são consideravelmente mais brandos do que os da China e da Índia, dois países que historicamente tiveram níveis elevados de emissões provenientes de centrais a carvão. Na China as emissões caíram para os níveis actuais, de 0,39 quilogramas há uma década, quando o seu governo reprimiu a poluição.

Esses limites foram considerados demasiado elevados pelos cientistas sul-africanos que, em estudos encomendados pelo governo, afirmaram que estavam a prejudicar a saúde das crianças que viviam perto das centrais eléctricas. O departamento ambiental, que a Eskom disse ter visitado fábricas que excederam os limites de emissões, não respondeu a um pedido de comentário.

