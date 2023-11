A agenda complicada da reunião do presidente chinês com empresários americanos, à margem da cimeira da APEC

Fundada em 1989, a APEC foi criada para promover o comércio livre e justo, à medida que a China iniciava a sua histórica abertura económica sob Deng Xiaoping. As reuniões da APEC raramente levam a avanços – ou mesmo a acordos. Ainda assim, a reunião de São Francisco marca a primeira vez que os EUA acolhem o evento em 12 anos e proporcionará uma oportunidade amplamente bem-vinda para o Presidente Joe Biden e Xi se encontrarem cara a cara.

Executivos da Microsoft , Citigroup, Exxon Mobil Corp. e outras grandes multinacionais estão convergindo para São Francisco esta semana para uma audiência com o presidente chinês Xi Jinping e outros líderes asiáticos, enquanto as relações há muito geladas entre os Estados Unidos e a China mostram sinais provisórios de aquecimento.

Para muitas empresas, a agenda é simples: elas estão prontas para voltar aos negócios.

Uma cimeira de CEOs com o Presidente da China à margem da reunião de Cooperação Económica Ásia-Pacífico coincidirá com o clima comercial mais desafiante da última geração.

Washington está a tentar impedir a China de adquirir chips de computador topo de gama e impôs restrições ao investimento dos EUA no país.

Pequim respondeu impulsionando os seus próprios esforços de chips e exortando os cidadãos a comprar telefones e outros produtos fabricados localmente. Da tecnologia à logística, do petróleo e do gás ao financiamento, as empresas lutam para manter o acesso aos consumidores chineses, enquanto tentam navegar numa lista crescente de regulamentações, tarifas e controlos de exportação.

“O que estamos tentando fazer é mudar o relacionamento para melhor”, disse Biden aos repórteres na terça-feira na Casa Branca, pouco antes de partir para São Francisco, onde se encontrará com Xi na quarta-feira. Biden disse acreditar que o povo chinês está “com problemas econômicos neste momento”.

Potencial degelo

Nos últimos meses, altos funcionários de ambos os países se reuniram várias vezes para lançar as bases para a primeira cimeira entre os dois homens num ano. Num sinal de um possível degelo, o governo chinês está considerando revelar um acordo de compra do avião 737 Max da Boeing Co. durante a APEC, segundo pessoas familiarizadas com a situação. Não se espera que Xi anuncie uma encomenda formal para o avião, disseram as pessoas. Mas um acordo seria um avanço significativo para a Boeing, que tem sido em grande parte excluída do mercado chinês nos últimos anos. Num outro desenvolvimento, a China comprou mais de 3 milhões de toneladas métricas de soja aos EUA na semana passada, um gesto de boa vontade, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

“Ambos os lados decidiram agora pisar no freio e tentar injetar um certo grau de estabilidade no que de outra forma seria uma situação em deterioração”, disse Evan Medeiros , que foi o principal conselheiro do presidente Barack Obama para a Ásia e agora é o presidente da Família Penner na Ásia. Estudos na Universidade de Georgetown.

Para os líderes empresariais, a APEC é uma oportunidade para conversar, pressionar as suas agendas e pontificar sobre o estado do mundo.

As vendas da Apple na China desaceleraram no último trimestre e enfrenta a concorrência crescente da Huawei Technologies Co. A Bloomberg e outros meios de comunicação informaram que Pequim limitou o uso do iPhone e de outras tecnologias estrangeiras em agências e empresas apoiadas pelo Estado. Autoridades do governo negaram isso.

São Francisco está emergindo como um centro central de inteligência artificial, e a tecnologia estará na mente dos participantes. Autoridades de todo o mundo expressaram preocupações sobre os perigos potenciais da IA, mesmo quando os EUA e a China competem para dominar a era inicial dos chatbots e geradores de conteúdo. No mês passado, numa ordem executiva, Biden propôs regular as vendas a entidades estrangeiras de poder de computação em nuvem utilizado para alimentar dados aos modelos de software que geram conteúdo de IA.

A Microsoft incorporou IA generativa em todos os seus principais produtos, e Nadella está programado para falar sobre a tecnologia em um discurso na quarta-feira. “Agora é o momento de dialogar sobre o papel fundamental dos avanços da IA na formação da economia global”, disse Ahmed Mazhari, chefe da Microsoft Ásia, em comunicado. O Google, que está enviando vários executivos, planeja explicar por que seus produtos de IA são adequados para os mercados asiáticos.

Embora muitas das restrições comerciais mútuas tenham sido dirigidas a empresas cujos produtos têm implicações para a segurança nacional, Prud’homme, da Florida International University, observa que muitas das empresas que participam na APEC não fabricam produtos que possam ser utilizados para fins militares. “Eles estão um pouco fora do radar do sistema de segurança nacional do governo dos EUA”, disse ele. “E quererão convencer os seus homólogos na China de que trabalham em indústrias que não deveriam ser alvo das actuais tensões políticas.”

A Exxon é um exemplo disso. Tendo obtido permissão para construir uma fábrica petroquímica multibilionária na província de Guangdong, a empresa pretende ser um importante fornecedor de plásticos para a indústria transformadora do país nas próximas décadas.

Os aplicativos de mídia social Facebook, Instagram e WhatsApp da Meta Platforms Inc. foram bloqueados em partes da Ásia há anos, principalmente na China. Mas a empresa está cada vez mais dependente da região para fabricar os seus headsets de realidade virtual e óculos inteligentes. Durante a APEC, os executivos da Meta procurarão fortalecer os laços com autoridades governamentais e fabricantes sediados na Ásia que possam permitir ou dificultar o seu crescimento.

A Apple é regularmente criticada pelas concessões que fez para operar na China. A empresa fez parceria com uma empresa ligada ao governo para impulsionar o iCloud, levantando preocupações de que Pequim pudesse acessar dados armazenados nas contas da Apple dos usuários – uma afirmação que a Apple contestou. Eliminou aplicativos da versão local de sua App Store se Pequim se opusesse a eles e concordou em não operar serviços digitais como Apple TV+, iTunes Store e Apple Arcade.

Musk, cuja Tesla tem uma fábrica em Xangai, também foi criticado por se aproximar de Pequim. Ele causou alvoroço internacional no ano passado quando sugeriu que o mundo tratasse Taiwan como uma região administrativa especial como Hong Kong.

A maioria dos executivos evita criticar abertamente Pequim, mas o presidente e fundador da FedEx Corp., Fred Smith, disse recentemente numa conferência sobre energia que a China “se tornou mercantilista, protecionista e [tem] uma ambição geopolítica de se tornar uma hegemonia”.

Smith não está participando da APEC. Mas o seu sucessor como CEO, Raj Subramaniam , estará lá e espera-se que faça eco do argumento de longa data do seu mentor de que mais comércio impulsiona o crescimento económico, cria riqueza e espalha a paz.