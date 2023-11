A energia nuclear pode ser uma das soluções para a transição energética? Os EUA dizem que sim e querem discutir na COP 28

Os Estados Unidos pretendem liderar uma proposta na cimeira climática das Nações Unidas COP28, no Dubai em finais de novembro, para triplicar a quantidade de capacidade de energia nuclear instalada a nível mundial até 2050, marcando uma grande reviravolta para a controversa tecnologia nas negociações climáticas.

A cimeira de duas semanas, que terá início em 28 de Novembro, incluirá um “balanço global” para avaliar até que ponto o mundo está longe de manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC e o que mais precisa de ser feito para colmatar esta lacuna. Um relatório da ONU divulgado terça-feira mostrou que as emissões deverão aumentar 9% até 2030, em comparação com 2010, colocando o mundo potencialmente no rumo de um aquecimento de 2,8ºC.

A proposta apresentada pelos Estados Unidos apelará ao Banco Mundial e a outras instituições financeiras internacionais para que incluam a energia nuclear nas suas políticas de empréstimos, de acordo com um documento visto pela Bloomberg News. Os EUA provavelmente serão acompanhados pelo Reino Unido, França, Suécia, Finlândia e Coreia do Sul no compromisso a ser assinado em 1º de dezembro em Dubai, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Dentro da União Europeia, a Alemanha opõe-se fortemente a esta proposta.

Isso será seguido alguns dias depois por um compromisso da indústria nuclear de triplicar a geração de recursos a partir dos níveis de 2020.

“A energia nuclear é 100% parte da solução”, disse John Kerry , o enviado presidencial especial dos EUA para o clima, no Bloomberg New Economy Forum na semana passada. “É energia limpa.”

Os países reconhecem “o papel fundamental da energia nuclear na consecução de emissões líquidas nulas de gases com efeito de estufa/neutralidade de carbono até meados do século ou por volta de meados do século”, diz um rascunho da declaração. “A energia nuclear já é a segunda maior fonte de energia de base limpa, com benefícios para a segurança energética.”

A declaração é o mais recente sinal de mudança de sentimento em relação à energia nuclear, que não produz emissões de dióxido de carbono, mas tem sido frequentemente criticada pelos resíduos que gera, pelo custo de construção de centrais e por potenciais questões de segurança. O apoio ganhou força especialmente como apoio limpo para fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar. Os países também se comprometerão com novas tecnologias, como pequenos reatores modulares.

A posição da Africa

A Associação Nuclear Mundial e a Comissão Africana de Energia Nuclear (AFCONE), um organismo criado pela União Africana em novembro de 2010, assinaram, em 12 de outubro 2023, um memorando de entendimento para apoiar o crescimento económico e o desenvolvimento energético sustentável do continente africano através da utilização da energia nuclear.

Actualmente, África tem dois reactores nucleares em funcionamento na central de Koeberg, na África do Sul, e quatro reactores em construção na central de El Dabaa, no Egipto. Entretanto, o Gana, o Quénia e a Nigéria já tomaram a sua decisão nacional de implantar a energia nuclear e estão a avançar com os planos. Os países africanos que exploram a utilização da energia nuclear incluem Argélia, Etiópia, Marrocos, Namíbia, Ruanda, Senegal, Tanzânia, Tunísia, Uganda e Zâmbia. O Relatório sobre Combustível Nuclear da Associação Nuclear Mundial – publicado em Setembro – estima que até 2040 África poderá ter 18 GWe de energia nuclear com base nos actuais planos dos Estados-Membros.

Os Estados Unidos consideram que esta tecnologia poderá ajudar a reduzir as emissões de África, ao mesmo tempo que acrescenta uma capacidade de produção mais flexível. Os EUA estão a discutir acordos de cooperação nuclear com o Quénia e o Gana, e a renovar um pacto com a África do Sul, de acordo com Joshua Volz, vice-secretário adjunto do Departamento de Energia dos EUA para a Europa, Eurásia, África e Médio Oriente.

Por: José Correia Nunes

