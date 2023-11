Empresários angolanos participam da Feira do Vinho na Sérvia

Duas empresas angolanas do ramo de bebidas alcoólicas participam, nos dias 16 à 19 do corrente mês, na cidade de Belgrado, República da Sérvia, numa Feira Internacional do Vinho, soube-se esta quarta-feira.

O evento que decorre sob o lema “Wine vision by open Balkan” (A visão da produção do vinho na região balcânica), com a presença de três empresários angolanos, num universo de mais de 300 produtores de vinho, de vários países, visa buscar mais experiências nesse ramo e estreitar as relações entre congéneres.

Em entrevista à ANGOP, à partir de Belgrado, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Angola-Sérvia, Massunga Henriques fez saber que a realização do evento, à convite da Sérvia, terá total apoio do Governo de Angola, através da sua embaixada nesse país.

Trata-se do maior e mais importante evento do sector no sudeste da Europa, que reúne todos os principais produtores de vinho da Sérvia, Macedónia do Norte, Albânia e da região.

Vão igualmente participar neste evento, especialistas e algumas figuras mais renomadas da indústria do vinho, comerciantes, distribuidores, jornalistas, críticos, blogueiros e representantes de meios de comunicação do mundo.

Massunga Henriques assinalou ainda que a participação neste evento, com as empresas SOVINHOS e IMPERCOL objectiva promover a boa imagem de Angola no exterior e atrair investidores para a produção vinícola.

Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade de bebidas alcoólicas genuínas, excepcionais e de alta qualidade, além de vivenciarem uma experiência incomum.

Por esta razão, prosseguiu, a participação de empresários angolanos quer sejam produtores, quer comerciantes, reveste-se de grande importância, porque vão aprender boas práticas da cultura do vinho e de bebidas espirituosas que poderão ser aplicadas localmente.

Na primeira edição do “Wine Vision by Open Balkan”, realizada em 2022, participaram mais de 30.000 pessoas com mais de 350 produtores de vinho.

Para o presente ano, a organização prevê alcançar um número maior de expositores e visitantes.

A Câmara de Comércio e Indústria Angola-Sérvia (CCIAS) foi constituída em Luanda, no dia 18 de Maio de 2022.

Tem como objectivo de fomentar o intercâmbio económico e comercial entre empresas angolanas e sérvias, estreitar relações, assim como fortalecer e diversificar os negócios dos associados.

Desde a sua criação, a CCIAS já promoveu várias feiras internacionais em que participaram empresários de ambos os países, sendo exemplo as feiras internacionais da Agricultura, Madeira, Ambiente e Recursos Naturais -2022, Turismo, Agricultura e Internacional de Luanda – 2023.

Ainda para o presente ano e mês prevê uma participação em uma outra Feira Internacional da Energia, Ambiente e Recursos Naturais, entre os dias 28-30. AJQ