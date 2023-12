Zimbabwe usa riqueza mineral para pagar dívida bancária do Afrexim de US$ 400 milhões

O Zimbabwe está a utilizar as receitas das suas exportações de platina para liquidar um empréstimo de 400 milhões de dólares do Banco Africano de Exportações e Importações – Afrexim , enquanto a nação endividada recorre à sua riqueza mineral para abrir linhas de crédito.

A dependência da nação da África Austral dos seus recursos de platina para garantir empréstimos sublinha a dificuldade que o Zimbabwe enfrenta em obter empréstimos de financiadores internacionais. O país está sobrecarregado com uma dívida de 18 mil milhões de dólares e continua inelegível para novas linhas de crédito de credores multilaterais, incluindo o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e Banco Africano de Desenvolvimento.

Em fevereiro, o governo assinou um empréstimo de 400 milhões de dólares do Afreximbank para apoio orçamentário e financiamento de infraestrutura relacionada ao comércio, de acordo com o último relatório da dívida pública preparado para os legisladores pelo Tesouro do Zimbabwe. O financiamento tem taxa de juros de 10,2% e prazo de seis anos, com o custo do empréstimo aumentando para 12,2% em caso de incumprimento.

O país, dotado de vastos recursos minerais, incluindo ouro e diamantes, introduziu na semana passada uma nova taxa sobre o lítio e um imposto sobre a riqueza para financiar um aumento de quase 14 vezes nos gastos destinados a apoiar a economia. O aumento ocorre depois do dólar do Zimbabwe ter perdido 89% do seu valor face à moeda dos Estados Unidos este ano, e de a inflação anual ter atingido os 176%.

Por outro lado, o Zimbabwe desistiu de um plano para listar uma obrigação de 200 milhões de dólares na sua bolsa de valores na cidade turística de Victoria Falls. No último relatório da dívida apresentado aos legisladores, o Tesouro do Zimbabwe afirmou que a emissão de obrigações na bolsa de valores de Victoria Falls não foi bem-sucedida devido ao “apetite limitado” por potenciais subscritores internacionais