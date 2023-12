Putin visita a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, desafiando os esforços ocidentais para isolá-lo da cena internacional

O presidente russo Vladimir Putin visitará na quarta-feira os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, onde planeia encontrar-se com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, enquanto procura reforçar as importantes parcerias de Moscovo com os estratégicos produtores de petróleo.

O Kremlin disse na terça-feira que Putin discutiria comércio e investimentos, com a Interfax informando anteriormente que o mercado de petróleo e o conflito israelo-palestiniano também deveriam estar na agenda.

Na quinta-feira, Putin também receberá o presidente iraniano Ebrahim Raisi, que liderará uma delegação a Moscovo a convite de seu homólogo russo , segundo a agência de notícias semioficial Tasnim.

Putin estará nas negociações em Abu Dhabi e não visitará a cimeira COP28, que se realiza esta semana no emirado vizinho do Dubai, disse Peskov à Bloomberg News.

A visita sinaliza que Putin está cada vez mais encorajado a viajar para fora da Rússia, apesar dos esforços dos EUA e da Europa para isolá-lo no cenário global, com a sua economia numa base mais segura e os combates no campo de batalha na Ucrânia a chegarem a um impasse.

A cooperação dos Estados do Golfo com Moscovo estará no centro das atenções durante a visita, dada a dependência da Rússia das receitas energéticas.

A visita de Putin às duas principais potências do Golfo é “um sinal claro” de que a Rússia está saindo do seu isolamento internacional, disse Fyodor Lukyanov , chefe do Conselho de Política Externa e de Defesa, que assessora o Kremlin. Isto promove o objectivo da Rússia de afirmar a sua influência no Médio Oriente e mostra que os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, ambos aliados tradicionais dos Estados Unidos, estão interessados em equilibrar a sua política externa, disse ele.

A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e a Rússia são todos membros da OPEP+, a aliança entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros grandes produtores de petróleo, que na semana passada concordou em prolongar e aprofundar os seus cortes de produção. Numa entrevista à Bloomberg na segunda-feira, o Ministro da Energia saudita, Prince Abdulaziz bin Salman, enfatizou o nível de confiança e cooperação entre Riade e Moscovo na política petrolífera. A relação entre os dois países constitui a espinha dorsal da aliança OPEP+.

Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se o lar de muitas empresas russas que fogem do Ocidente devido às sanções. O presidente dos Emirados Árabes Unidos Xeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan também visitou Putin para um importante fórum de negócios em junho em São Petersburgo. Os Estados Unidos pressionaram o Estado do Golfo para reduzir os laços com Moscovo e fechar os canais usados pela Rússia para contornar as sanções. Este mês, a administração Biden teve como alvo várias empresas de transporte marítimo sediadas nos Emirados Árabes Unidos, como parte de uma repressão ao incumprimento do limite máximo do preço do petróleo.

Mandado de prisão

Putin raramente deixou a Rússia desde que ordenou a entrada de tropas na Ucrânia em Fevereiro de 2022, desencadeando uma série de sanções internacionais, embora tenha visitado a China e antigos vizinhos soviéticos. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de detenção contra ele em Março por alegados crimes de guerra, complicando ainda mais as viagens para fora do seu país.

O líder russo não participou nem na cimeira de agosto dos BRICS sobre economias emergentes na África do Sul, que é membro do tribunal, nem na reunião do Grupo dos 20 no mês seguinte na Índia, que não é signatária do tribunal. Nem a Arábia Saudita nem os Emirados Árabes Unidos assinaram o TPI.