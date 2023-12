Presidente João Lourenço regressa a Luanda

À chegada, o Chefe de Estado foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Vista, entre outras individualidades.

No evento de Cúpula Mundial de Acção Climática da COP 28, o Presidente angolano referiu que o país encara com firmeza e empenho todas as questões relativas às mudanças climáticas.

Ao longo da sua intervenção, disse que o fenómeno de seca severa no sul do país e noutras partes do planeta, mostra a todos quão é importante e prevenir as catástrofes mundiais.

Dentre outras actividades diplomáticas, durante a sua estadia nos EAU, presidiu ao Fórum de Alto Nível sobre a iniciativa da Grande Muralha Verde da África Austral, com foco na mitigação dos fenómenos ambientais na região.

Entre outros aspectos, ao longo da sua declaração, João Lourenço considerou que a região tem um grande potencial para contribuir num futuro sustentável e próspero, tendo em conta a sua população jovem a crescer.

Anunciou que, sobre a presidência de Angola, em 2024, a SADC vai apostar no capital humano e financeiro, como catalisador da industrialização sustentável da reunião. SC/VC