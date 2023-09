Programa Alimentar Mundial aumenta ajuda dirigida a São Tomé e Príncipe

O Programa Alimentar Mundial, PAM, vai aumentar a sua ajuda a São Tomé e Príncipe. Este aumento será essencialmente direcionado à promoção e consumo de produtos nacionais. Os pequenos agricultores irão beneficiar de um apoio significativo.

O próximo plano estratégico do PAM, em São Tomé e Príncipe, para os próximos cinco anos está orçado em 15 milhões de dólares.

O plano será aprovado em Novembro, em Roma, pelo conselho executivo do Programa Alimentar Mundial.

A representante do PAM para São Tomé e Príncipe, Evelyn Etti, analisou o referido plano com as autoridades são-tomenses.

O aumento de investimento do PAM, em São Tomé e Príncipe, visa apoiar pequenos agricultores no fornecimento de produtos agrícolas nas cantinas escolares.

O plano anterior estava fixado em cinco milhões de dólares.