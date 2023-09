Guiné-Bissau: Governo anuncia redução do preço do pão

O Governo da Guiné-Bissau anunciou, esta terça-feira, 12 de Setembro de 2023, a redução do preço do pão. Uma baixa de 25% que entra em vigor a 24 de Setembro.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Geraldo João Martins, após várias negociações com os importadores da farinha e com a Associação Padeiros Tradicionais. Assim sendo, a partir de 24 de Setembro o pão, em todo o território guineense, passa de 200 FCA para 150 FCA, uma redução de 25%.

“A partir de 24 de Setembro, deste ano, o preço do pão passará a ser de 150 FCA em todo o território nacional. Ou seja, o pão que custa hoje 200 FCA ao consumidor final, passará a custar 150 FCA ao consumidor final, isto é, uma redução de 25% em relação ao preço actual.”

A farinha que hoje se vende a 29.000 FCA, o saco, passa a 24.200 ao grossista e 24.600 ao consumidor final .

A decisão de redução do preço do pão foi tomada no âmbito da implementação do Programa de Emergência do Governo que hoje completou um mês de exercício.

Bambo Sanha, secretário-geral da Associação dos Consumidores de Bens e Serviços, ACOBES, aplaudiu aquilo que chama de decisão de estabilização social.

“Vamos continuar a louvar estas medidas para que haja estabilidade social a nível do país. Sem estabilidade social não há paz”.

O Governo da Guiné-Bissau já criou uma Comissão Interministerial de seguimento do preço dos produtos de primeira necessidade que integra os Ministros do Comércio, do Interior, da Acção Social e das Finanças.