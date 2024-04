Presidentes de Angola e de Cabo Verde na Cimeira Empresarial Estados Unidos/África

Os presidentes de Angola, João Lourenço, e Cabo Verde, José Maria Neves, deslocam se aos Estados Unidos em maio para participarem na Cimeira Empresarial Estados Unidos/África.

O evento vai realizar-se na cidade de Dallas, no Texas, entre 6 e 9 de Maio e é organizada pela Corporate Council on Africa (CCA), uma organização americana que visa fortalecer as relações empresariais entre o continente africano e os Estados Unidos.

Já foram realizadas 15 cimeiras do género

Os organizadores dizem esperar que 25 países estejam oficialmente representantes embora ao nível mais alto estão até agora apenas confirmados cinco Presidentes (Angola, Cabo Verde, Malawi, Botsuana e Togo) e um primeiro-ministro (Lesotho).

Aguaarda-se, contudo, a presença de mais de 1.500 dirigentes empresariais dos setores públicos e privados, de ambos os lados do Atlântico.

“O nosso objetivo é permitir que dirigentes entrem em contato com responsáveis do governo e do sector empresarial durante quatro dias para intensificar parceriais empresariais sustentáveis”, lê-se numa declaração dos organizadores.

Esta será a segunda visita de João Lourenço aos Estados Unidos no espaço de cinco meses.

Ele esteve em Washington em dezembro para uma cimeira com o Presidente Joe Biden que assinalou o reforço das relações entre os dois países.

O Corporate Council on Africa foi formado em 1993 paa promover negócios entre os Estados Unidos e África.