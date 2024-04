Banco Central Europeu mantém taxas de juros e aponta para primeiro corte em junho

O Banco Central Europeu manteve as taxas de juro estáveis na reunião de quinta-feira, enquanto enviou o seu sinal mais claro de que o arrefecimento da inflação lhe permitirá em breve iniciar cortes provavelmente em junho.

A taxa de depósito ficou num máximo histórico de 4%, conforme previsto de forma esmagadora por uma sondagem da Bloomberg. Mas o Conselho do BCE sinalizou pela primeira vez uma possível redução na declaração que o acompanha , dependendo das suas previsões económicas que indicam que o crescimento dos preços no consumidor se dirige com segurança para 2%.

“Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspetivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentassem ainda mais a sua confiança de que a inflação está a convergir para o objetivo de uma forma sustentada, seria apropriado reduzir a atual nível de restrição da política monetária”, disse o BCE na quinta-feira.

Embora tenha afirmado que permaneceria dependente dos dados e não estaria “pré-comprometida com uma trajetória de taxa específica”, a Presidente Christine Lagarde sinalizou novamente a perspetiva de uma mudança dentro de dois meses.

“Em abril obtemos algumas informações e alguns dados”, disse ela, acrescentando que “alguns” membros do Conselho do BCE já estão suficientemente confiantes na inflação. “Mas em junho sabemos que obteremos muito mais dados e muito mais informação”, incluindo uma nova perspetiva económica trimestral.

Os mercados monetários mantiveram as apostas na flexibilização monetária em 2024 praticamente estáveis, com três cortes de taxas de um quarto de ponto precificados. O euro caiu para o seu nível mais baixo desde fevereiro, uma queda de 0,3%, para 1,0715 dólares.

Encorajado pela diminuição da inflação em toda a área do euro, composta por 20 países, o BCE está a concentrar-se numa primeira redução da taxa desde 2019 na sua próxima reunião, em Junho.

Outros bancos centrais estão menos certos de que a inflação tenha sido vencida, devido ao aumento inesperado dos preços ao consumidor nos EUA em Março, alimentando apostas de que a Reserva Federal terá de esperar mais tempo para começar a afrouxar a política monetária.

Existem poucas preocupações deste tipo para o BCE, que viu a inflação cair um pouco abaixo das estimativas no mês passado, em 2,4%. Embora as pressões subjacentes permaneçam elevadas e os custos dos serviços continuem a aumentar 4%. Os dados previstos para as próximas semanas poderão confirmar uma moderação nos ganhos salariais que estão a impulsionar essa rigidez.

Lagarde reiterou que o BCE não segue o exemplo do outro lado do Atlântico, embora reconheça que existem “múltiplos canais através dos quais a influência pode ser exercida” – e não apenas a dinâmica da taxa de câmbio.

“Não dependemos do Fed”, disse ela aos repórteres em Frankfurt. “Os Estados Unidos são um mercado muito grande, uma economia muito considerável, um importante centro financeiro e também tudo o que encontra o seu caminho para a nossa proteção.”

Os cortes nas taxas seriam um alívio para a economia europeia, que quase não regista qualquer crescimento há mais de um ano. O último aviso surgiu esta semana, quando o inquérito trimestral sobre empréstimos do BCE revelou uma queda inesperada na procura de empréstimos empresariais no início de 2024 – atenuando as expectativas de uma recuperação iminente da produção.

Uma pesquisa separada mostrou que as empresas esperam que o crescimento dos salários diminua nos próximos 12 meses, com economistas do Goldman Sachs prevendo uma desaceleração significativa no segundo semestre deste ano.

Entretanto, o debate sobre o que acontecerá às taxas depois de Junho já está em curso. Alguns dos membros mais optimistas do Conselho do BCE parecem querer que se siga rapidamente outra redução, na reunião de julho. Outros são mais cautelosos, sugerindo movimentos trimestrais, quando as projeções económicas são atualizadas.