Presidente chinês Xi chega a San Francisco, onde se reunirá com Biden

O presidente da China, Xi Jinping, chegou na tarde desta terça-feira (14) a San Francisco, na véspera de sua aguardada reunião com seu par dos Estados Unidos, Joe Biden, no âmbito da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

Xi e Biden, que chegou mais cedo à cidade na costa oeste do país, devem realizar uma longa reunião nesta quarta-feira, seu primeiro encontro face a face em um ano, em um momento de alta tensão entre as duas superpotências.

Biden liderará a cúpula anual das 21 economias do bloco, que representa 60% da economia mundial.

Mais cedo nesta terça, o presidente dos EUA afirmou que o país não busca se afastar da China, mas sim melhorar suas relações.

“Não estamos tentando nos distanciar da China. O que estamos tentando fazer é mudar o relacionamento para melhor”, declarou Biden a repórteres na Casa Branca antes de partir para San Francisco.

Questionado sobre suas expectativas para o aguardado encontro, ele disse que desejava “retornar a um ritmo normal de correspondência, podendo atender o telefone e conversar em caso de crise; garantindo que nossas [forças armadas] ainda mantenham contato entre si”.

A reunião com Xi é o destaque da cúpula da Apec, no entanto, Biden também se encontrará com outros líderes da aliança, incluindo o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador.

Biden e López Obrador devem se reunir na sexta-feira com uma agenda marcada pela migração e pela crise do fentanil, opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína.

O presidente mexicano também deve se encontrar com Xi Jinping na quinta-feira, informou sua chanceler, Alicia Bárcena.