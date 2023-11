Votação sobre financiamento do governo dos EUA é 1º grande teste para novo presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Mike Johnson, enfrenta um teste importante nesta terça-feira, quando tenta contornar a oposição dos extremistas de sua própria bancada republicana e contar com o apoio dos democratas para aprovar seu plano de evitar a paralisação do governo neste fim de semana.

Johnson, que tinha pouca experiência em liderança no Congresso antes de ser eleito presidente da Câmara há menos de três semanas, decidiu ignorar a oposição de extremistas à sua resolução contínua de duas etapas, levando o projeto de lei diretamente ao plenário por meio de uma suspensão das regras da Câmara.

A mudança permite que o presidente da Câmara ignore uma votação processual para abrir o debate sobre a medida, que manteria os níveis de financiamento do governo inalterados até o início do próximo ano. Nesta terça-feira, a Casa está programada para votar apenas a aprovação da medida, o que exigiria o apoio de dois terços da Câmara.

Esperava-se que mais de 20 republicanos conservadores, que desejavam que a resolução contínua incluísse cortes de gastos e políticas conservadoras, como uma segurança mais rígida na fronteira entre os EUA e o México, bloqueassem o debate e impedissem que o projeto de lei chegasse ao plenário. Mais republicanos disseram que estavam prontos para se opor à aprovação.

Com uma pequena maioria de 221 a 213 assentos, o líder republicano pode se dar ao luxo de perder não mais do que três votos do partido em uma legislação à qual os democratas se opõem.

“Essa é a abordagem errada”, disse o deputado Chip Roy, um proeminente conservador que havia prometido bloquear o debate.

Outros republicanos apoiaram a decisão de Johnson de ir direto ao plenário. “Acho que o maior problema vem com uma paralisação”, disse o deputado Drew Ferguson.

Para evitar uma quarta paralisação em uma década, a Câmara, controlada pelos republicanos, e o Senado, liderado pelos democratas, devem chegar a um acordo sobre uma resolução contínua que o presidente Joe Biden possa sancionar como lei antes que o financiamento atual para agências federais expire na sexta-feira.

“Todos estão agindo de boa fé. Acabamos de ficar sem tempo”, disse Johnson em uma entrevista à CNBC nesta terça-feira.

Mas a força do apoio democrata à resolução contínua de Johnson permanecia incerta.

O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, deu apenas uma recepção superficial à proposta.

“Por enquanto, estou satisfeito com o fato de que o presidente da Câmara parece estar se movendo em nossa direção ao apresentar uma resolução contínua que não inclui os cortes altamente partidários contra os quais os democratas alertaram”, disse Schumer.

O Congresso está em seu terceiro impasse fiscal neste ano, após uma disputa de meses sobre a dívida de mais de 31 trilhões de dólares dos EUA, que levou o governo federal à beira da inadimplência.

Na segunda-feira, o Senado interrompeu seu plano de avançar com sua própria resolução contínua para permitir que a Câmara avance primeiro, com Schumer dizendo que “o bipartidarismo é a única maneira de evitar uma paralisação do governo”.

Por David Morgan