Batalha de Avdiivka cada vez mais feroz

As forças de Moscovo intensificaram os bombardeamentos aéreos e tentaram avançar com forças terrestres

Os combates em torno da cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia, tornaram-se mais ferozes, segundo os militares ucranianos, com as forças de Moscovo a intensificarem os bombardeamentos aéreos e a tentarem avançar com forças terrestres.

O Instituto para o Estudo da Guerra afirma que as forças russas obtiveram ganhos confirmados nas suas operações ofensivas contínuas perto de Avdiivka.

Diz o grupo de reflexão: imagens geolocalizadas publicadas a 10 de novembro mostram que as forças russas avançaram recentemente para os arredores orientais de Stepove, a 3 km a norte de Avdiivka.

Avdiivka tornou-se um dos mais intensos focos de combate na Ucrânia, com o Estado-Maior ucraniano a afirmar na segunda-feira que as tropas russas continuaram a tentar cercar a cidade, mas sem sucesso.

A fábrica de coque de Avdiivka, situada entre Stepove e Avdiivka, continua a ser um dos principais objectivos das forças russas.

A sua captura permitir-lhes-ia estabelecer posições defensivas em torno das instalações.

O general Oleksandr Tarnavskyi, que lidera as tropas ucranianas que combatem em Avdiivka e nas suas imediações, disse no domingo que as forças russas atacantes estavam a intensificar os ataques aéreos, em especial os que utilizam bombas guiadas.