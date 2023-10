O Reino Unido e a Europa precisam de continuar a cooperar

Num contexto de crescimento lento e incerteza política, os britânicos podem apontar para pelo menos um sucesso modesto: as relações com a União Europeia são mais amigáveis do que em qualquer momento desde a votação do Brexit em 2016. Os líderes do país precisam de aproveitar este progresso e trabalhar para algo melhor.

Isto poderia incluir a reversão da decisão de sair da UE? A opinião mudou à medida que os custos do Brexit se tornaram mais óbvios. A maioria dos eleitores pensa agora que abandonar o bloco foi um erro – mas serão necessários muitos anos, na melhor das hipóteses, até que o Reino Unido possa planear a sua reintegração. Mesmo que a política do Reino Unido permitisse o pré-requisito de debate interno e um novo referendo, a reentrada seria em condições menos favoráveis do que antes. Muito provavelmente significaria a adopção do euro, por exemplo, o que seria um desafio político. E todos os governos da UE teriam de concordar, o que muitos não farão, dada a perpétua relutância do Reino Unido em se comprometer com o projecto.

Por enquanto, melhorias incrementais são o máximo que pode ser alcançado. Estes ainda podem ser valiosos, como provam os últimos meses. E há espaço para muito mais.

A assinatura em Fevereiro do chamado Quadro de Windsor ajudou a resolver a disputa sobre o comércio com a Irlanda do Norte (que permaneceu no mercado único da UE após o Brexit). O governo decidiu sabiamente não eliminar milhares de regulamentos herdados da UE, o que teria sido um pesadelo para muitas empresas e teria alimentado tensões com Bruxelas. Também chegou a um acordo sobre a cooperação regulamentar nos serviços financeiros e voltou a aderir ao programa de financiamento científico Horizon da UE. Um acordo para alargar a introdução progressiva de tarifas sobre veículos eléctricos comercializados entre os dois parece agora provável.

Ao levar mais longe essa colaboração, a defesa e a segurança são um bom ponto de partida. A guerra na Ucrânia sublinhou os benefícios de uma aliança europeia eficaz e o Reino Unido tem muito a contribuir nesta área. As cimeiras regulares entre o Reino Unido e a UE seriam úteis. O mesmo aconteceria com um plano para a participação britânica no Mecanismo Europeu para a Paz , que está a ajudar a defesa da Ucrânia, e nos esforços da UE destinados a aumentar as capacidades de defesa .

A fusão do Sistema de Comércio de Emissões do Reino Unido com o Mecanismo de Ajustamento das Fronteiras de Carbono da UE poderia ajudar a reduzir a burocracia e os custos para os exportadores do Reino Unido e a melhorar as perspectivas de fixação de preços do carbono a nível internacional. Um acordo de reconhecimento mútuo em matéria de saúde vegetal e animal poderia eventualmente eliminar os dispendiosos controlos fronteiriços.

Ambos os lados poderiam facilitar aos estudantes europeus a frequência de universidades britânicas e vice-versa. Uma revisãodo acordo comercial do Brexit está planeado para 2026 — outra oportunidade para relações económicas mais estreitas. A expansão do reconhecimento mútuo das qualificações profissionais e da mobilidade dos artistas em digressão, por exemplo, eliminaria barreiras dispendiosas ao intercâmbio de pessoas e serviços.

Sempre que possível, o Reino Unido deverá procurar um alinhamento mais estreito com o mercado único da UE – e não deverá excluir, no devido tempo, a possibilidade de uma adesão renovada. Isto não significa necessariamente regressar à UE. O objectivo deveria ser uma integração económica mais estreita combinada com uma integração política mais limitada. Propostas deste tipo – para adesão híbrida ou associada ao bloco – são recentemente relevantes à medida que a UE se prepara para outra fase de expansão para leste, para acomodar a Ucrânia e outros aspirantes.

Assustados pelas complicações e conscientes dos riscos políticos, os principais partidos britânicos recuam perante uma abordagem abertamente ambiciosa em relação à Europa. A UE, por seu lado, está farta do assunto e longe de estar ansiosa por voltar a ele. No entanto, o povo do Reino Unido parece pronto para uma redefinição. Há muito a ganhar por aí.

Opinião

Conselho Editorial Bloomberg