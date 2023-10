Zimbabué enfrenta uma fuga massiva de cérebros, enquanto apela ao FMI para fazer face à queda da economia

Robert Mugabe, que governou o Zimbabué durante 37 anos e levou o país à beira da ruína, fez pelo menos uma coisa certa: educou o seu povo.

O antigo professor e detentor de sete diplomas universitários destinou 23% do orçamento à educação depois de chegar ao poder em 1980. O Zimbabué tornou-se a nação mais alfabetizada da Africa subsaariana.

A ironia é que pouco beneficiou com este sucesso. Mais de duas décadas de má gestão da economia e crises políticas contínuas levaram cidadãos a emigrar aos milhões.

Muitos zimbabuenses chegam aos altos postos executivos das empresas sul-africanas e os sobrenomes Shona e Ndebele aparecem regularmente nas listas de executivos de organizações sem fins lucrativos internacionais e instituições multilaterais.

Professores, banqueiros, enfermeiros, contabilistas, engenheiros e trabalhadores das tecnologias de informação do país estão a emigrar em números cada vez maiores. O Reino Unido, a antiga potência colonial do Zimbabué, está entre os seus destinos preferidos.

O maior produto de exportação do Zimbabué está a tornar-se rapidamente no seu capital humano.

Houve um “aumento notável” na imigração para o Reino Unido, resultando numa fuga de cérebros em diversas profissões, disse Norman Matara, secretário-geral dos Médicos pelos Direitos Humanos do Zimbabué. “Isso se deve principalmente ao estado da economia e à baixa remuneração que os profissionais estão recebendo.”

A probabilidade de as perspectivas do Zimbabué melhorarem parece pequena, com Mnangagwa, 81 anos, a prometer continuidade política depois de ganhar outro mandato de cinco anos numa eleição disputada em Agosto. O país não tem acesso a linhas de crédito estrangeiras há mais de duas décadas e está a tentar reestruturar uma dívida de 18 mil milhões de dólares.

O dólar do Zimbabué é amplamente rejeitado e os dólares americanos são usados para comprar tudo, desde alimentos e combustível até medicamentos. A unidade local é oficialmente negociada a mais de 5.000 dólares do Zimbabué por 1 dólar dos Estados Unidos e a nota de maior valor não consegue comprar nem um único tomate.

O governo lamentou a perda dos seus profissionais, com o vice-presidente Constantino Chiwenga a apelar aos legisladores para que elaborem uma lei que impeça outros países de os recrutarem no Zimbabué. Foi “um crime” quando as nações não conseguiram formar o seu próprio pessoal e depois contrataram-no em países pobres, onde as pessoas morreram nos hospitais porque não havia enfermeiros e médicos para tratá-los, disse ele.

A Associação de Professores do Zimbabué estima que 300 professores abandonam os seus empregos todos os meses e alertou que a sua saída terá um forte impacto nos padrões de educação e na economia. Os professores recebem em média US$ 200 de salário básico por mês, menos de um décimo do que podem ganhar como cuidadores no Reino Unido.

A Associação de Banqueiros do Zimbabué, que representa os 19 credores do país, estima que entre 2% e 4% da força de trabalho do sector emigra anualmente. A maior parte dos que saem são caixas, balconistas e outros funcionários iniciantes que conseguem arrecadar os cerca de US$ 6.000 que precisam para se mudar, mas também houve uma série de saídas de alto nível, disse Lawrence Nyazema, presidente da associação.

Contabilistas e especialistas em tecnologias de informação também estão a emigrar, principalmente porque os seus salários não são competitivos.

Zimbabué quer novo programa monitorizado pelo FMI até Abril

Zimbabué espera chegar a um acordo sobre um novo programa monitorado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) até abril do próximo ano, com uma equipe do FMI que deverá visitar no final deste mês para negociações iniciais, disse o seu ministro das Finanças.

“A nossa intenção é que, quando chegarmos às Reuniões da Primavera, em Abril de 2024, já tenhamos assinado um programa monitorizado pelo corpo técnico”, disse Mthuli Ncube aos jornalistas em Marraquexe, nas Reuniões Anuais do FMI e do Banco Mundial.

Um programa monitorizado pelo corpo técnico do FMI é um acordo informal ao abrigo do qual o pessoal do Fundo controla o programa económico de um país membro. Se for bem-sucedido, poderá levar a um acordo financeiro no futuro.

A economia do Zimbabué tem sido marcada por sucessivos surtos de hiperinflação.

O seu acesso ao capital internacional de longo prazo está bloqueado por milhares de milhões de dólares de atrasos em dívidas a credores estrangeiros, incluindo o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento.

O Ministro das Finanças também disse que alguns agricultores brancos cujas terras foram confiscadas há duas décadas numa das políticas mais divisivas de Robert Mugabe tinham acordado termos de compensação com o governo.

O Zimbabué pretende pagar aos agricultores 3,5 mil milhões de dólares ao longo de uma década, em vez de mais de 20 anos, como anunciado há três anos. A compensação é fundamental para uma estratégia governamental de liquidação de atrasados desenvolvida em colaboração com o Banco Africano de Desenvolvimento.

Por: José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola