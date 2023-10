Angola leva 32 comunicações ao I congresso da Lusofonia

Trinta e duas comunicações, de um total de 65 a serem apresentadas no I congresso internacional sobre Ciência, Inovação e Desenvolvimento da Lusofonia, serão feitas por angolanos.

A informação foi avançada esta terça-feira à imprensa, pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, referindo que 10 comunicações serão presenciais e as restantes online.

As intervenções serão feitas por investigadores angolanos em vários domínios, com destaque para a avaliação de qualidade do ensino superior, transformação digital, saúde, desenvolvimento global, energias renováveis, promoção de género e redução de desigualdades.

A ministra fez referência a existência de um conjunto de intervenções focadas na ciência e na inovação para o desenvolvimento, assim como as boas práticas, onde Angola vai intervir através da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para mostrar a experiência que tem tido sobre o modelo de financiamento da ciência.

Enalteceu a iniciativa da Universidade Lusófona de Cabo Verde, tendo em conta que o ensino superior tem sido uma alavanca importante para promover a cooperação no sector.

A ministra destacou a presença da Vice-Presidente de Angola, Esperança da Costa, que participara do evento em representação do PR, João Lourenço, e de toda a comunidade científica angolana, acrescentando que os docentes e investigadores devem ser encorajados.

O 1º Congresso Internacional de “Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia, a decorrer na Ilha de São Vicente, República de Cabo Verde.

Promovido pela Universidade Lusófona de Cabo Verde, o evento, que prevê a participação de Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau Bissau, Brasil e Portugal, visa mostrar a importância da ciência e investigação para o desenvolvimento sustentável.

A decorrer de forma híbrida (online e presencial) sob o lema “Assumindo o seu papel de dinamizadora de conhecimento”, o certame vai reflectir sobre a economia azul, energia renovável, transição digital, novas tecnologias de informação e comunicação, entre outros temas. PA/VM