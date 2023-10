Negociações entre Estados Unidos e China ganham impulso e abrem caminho para a Cimeira Xi-Biden

Pequim e Washington estão a preparar o caminho para a visita do líder chinês Xi Jinping aos EUA, avançando com intercâmbios oficiais de alto nível e tomando outras medidas para melhorar o tom das suas turbulentas relações .

Ambos os lados estão discutindo uma viagem a Washington do principal assessor de política econômica de Xi, o vice-primeiro-ministro He Lifeng , segundo pessoas informadas sobre o assunto. Ele seria o funcionário mais graduado a viajar para os EUA desde que o presidente Biden assumiu o cargo. Enquanto isso, também está em andamento o planeamento para que o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, visite Washington em outubro para preparar a cimeira entre Xi e Biden.

Os últimos desenvolvimentos impulsionam o impulso que ambos os governos têm tentado criar após meses de tensões generalizadas e sugerem uma maior probabilidade de Xi participar numa cimeira de líderes da Ásia-Pacífico APEC a ser realizada em São Francisco, em Novembro. Além dessa reunião, Pequim procura uma cimeira separada de alto nível com Biden, algo que os dois governos vêem como um impulso potencial para os meses de esforços provisórios para estabilizar os laços.

Os dois líderes reuniram-se pela última vez em Novembro de 2022, antes de uma cimeira do Grupo das 20 principais economias em Bali, na Indonésia, onde instruíram as autoridades a retomar as negociações paralisadas sobre as prioridades globais.

O progresso nas relações continua a ser uma tentativa, com suspeitas profundas e diferenças arraigadas na maioria das questões. As divergências podem transbordar e prejudicar uma cimeira ou visitas de outros altos funcionários chineses.

A reunião da APEC deste ano “deve ser um palco importante para promover a cooperação, e não um campo de batalha para provocar confronto”, disse Wang, o ministro dos Negócios Estrangeiros, numa conferência de imprensa em Pequim. “Como anfitrião, os Estados Unidos devem assumir as suas responsabilidades, mostrar a devida abertura, justiça, tolerância e responsabilidade e criar melhores condições para a realização tranquila da reunião.”

A administração Biden tem pressionado para estabilizar as questões com Pequim, em parte para evitar que as tensões se transformem em conflitos, especialmente sobre Taiwan, mas também para mostrar aos aliados e outros que pode gerir uma relação de trabalho com Pequim.

Xi também quer mostrar ao público chinês que tem sob controlo as relações bilaterais mais importantes da China, especialmente num momento de agravamento do mal-estar económico, segundo pessoas próximas de Pequim.

Na semana passada, ambos os governos afirmaram que foram criados dois grupos de trabalho para discutir questões económicas e financeiras, resultado da viagem da Secretária do Tesouro, Janet Yellen , a Pequim, em Julho. Os grupos realizarão reuniões regulares a nível de vice-ministros, com as autoridades reportando a Yellen e He, o vice-primeiro-ministro chinês.

A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, também anunciou durante a sua viagem à China em agosto que ambos os lados criarão um grupo de trabalho para discutir questões comerciais e de investimento, bem como controlos de exportação.

A criação destes novos mecanismos marca a retoma do diálogo económico regular entre as duas maiores economias do mundo, que estava congelado desde o auge da guerra comercial EUA-China em 2018. O ex-presidente Donald Trump e os seus conselheiros consideraram tais diálogos inúteis na tentativa de fazer com que a China mude as suas práticas económicas e comerciais.

Os grupos de trabalho recentemente criados são menos extensos do que os anteriores mecanismos de diálogo criados por ambos os países, que reuniram muitos altos funcionários chineses e americanos para falar sobre uma gama mais ampla de tópicos.