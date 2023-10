Infraestruturas quebradas e seca causam racionamento de energia na Tanzânia

Problemas de manutenção e escassez de água induzida pelas mudanças climáticas causaram um déficit de eletricidade de 400 megawatts na Tanzânia, provocando o racionamento de energia em todo o país da África Oriental, disse o fornecedor estatal de energia.

A rede nacional da Tanzânia, que tem uma capacidade instalada de mais de 1.900 MW, estava a sofrer com infra-estruturas quebradas em poços de gás e centrais eléctricas alimentadas a gás, bem como com níveis reduzidos de água em barragens hidroeléctricas, disse Gissima Nyamo-Hanga, directora-geral da Companhia de Fornecimento Elétrico da Tanzânia (TANESCO).

A TANESCO, que é propriedade integral do governo, espera concluir as operações de manutenção e resolver o défice até ao final de Março do próximo ano, disse Nyamo-Hanga aos jornalistas na quarta-feira.

Apesar de o governo ter iniciado uma das implementações mais rápidas de acesso à electricidade na África Subsariana, apenas 38% dos tanzanianos têm energia, de acordo com o Banco Mundial.

Quase dois terços da electricidade da Tanzânia são gerados a partir de gás natural e cerca de 30% a partir de energia hidroeléctrica. O maior pico de procura de electricidade alguma vez registado foi de 1.431 MW em Maio deste ano, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, afirma o Ministério da Energia.

“Esperamos que este problema comece a diminuir dentro de duas semanas e o nosso plano é reduzir a escassez numa média de 100 MW por mês”, disse Nyamo-Hanga.

A barragem hidroeléctrica Julius Nyerere, de 2.115 MW, começou a encher de água em Dezembro do ano passado e deverá estar concluída em Junho de 2024, mais do que duplicando a capacidade instalada do país, segundo o Ministério da Energia.

O governo está envolvido em vários outros projectos energéticos, incluindo um parque solar de 150 MW, como parte do seu objectivo de atingir 5.000 MW de capacidade até 2025.

Nyamo-Hanga disse que a barragem de Nyerere está 92% concluída, mas que as alterações climáticas estão a causar escassez de chuva e a reduzir os níveis de água nas barragens existentes.