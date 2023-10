Curiosidades sobre os Prémios Nobel: da descoberta da dinamite à promoção da paz e do bem-estar da humanidade

O outono chegou na Escandinávia, o que significa que a temporada do Prémio Nobel chegou.

O início de outubro é quando os comités do Nobel se reúnem em Estocolmo e Oslo para anunciar os vencedores dos prémios anuais.

O primeiro, como sempre, é o Prémio Nobel da Medicina ou da Fisiologia, que será anunciado na segunda-feira, dia 2 de outubro, por um painel de juízes do Instituto Karolinska, na capital sueca. Os prémios em física, química, literatura, paz e economia virão em seguida, com um anúncio todos os dias da semana até 9 de outubro.

Aqui estão algumas coisas interessantes sobre os Prémios Nobel:

Os Prémios Nobel foram criados por Alfred Nobel, um empresário e químico sueco do século XIX. Ele detinha mais de 300 patentes, mas a sua fama antes dos Prémios Nobel era ter inventado a dinamite misturando nitroglicerina com um composto que tornava o explosivo mais estável.

A dinamite logo se tornou popular na construção e na mineração, bem como na indústria de armas. Isso fez de Nobel um homem muito rico. Talvez também o tenha feito pensar no seu legado, porque no final da sua vida decidiu usar a sua vasta fortuna para financiar prémios anuais “para aqueles que, durante o ano anterior, conferiram o maior benefício à humanidade”.

Os primeiros Prémios Nobel foram entregues em 1901, cinco anos após a sua morte. Em 1968, foi criado um sexto prémio, para economia, pelo banco central da Suécia. Embora os puristas do Nobel enfatizem que o prémio de economia não é tecnicamente um Prémio Nobel, é sempre apresentado juntamente com os outros.

Por razões que não são totalmente claras, Nobel decidiu que o prémio da paz deveria ser atribuído na Noruega e os outros prémios na Suécia. Os historiadores do Nobel suspeitam que a história de militarismo da Suécia pode ter sido um factor.

Durante a vida de Nobel, a Suécia e a Noruega formaram uma união, à qual os noruegueses aderiram relutantemente depois de os suecos terem invadido o seu país em 1814. É possível que Nobel pensasse que a Noruega seria um local mais adequado para um prémio destinado a encorajar a “comunhão entre as nações”.

Até hoje, o Prémio Nobel da Paz é um assunto completamente norueguês, com os vencedores seleccionados e anunciados por um comité norueguês. O prémio da paz tem até a sua própria cerimónia na capital norueguesa, Oslo, no dia 10 de Dezembro – aniversário da morte de Nobel – enquanto os outros prémios são entregues em Estocolmo.

Os Prémios Nobel projectam uma aura de estar acima da disputa política, centrados exclusivamente no benefício da humanidade. Mas os prémios de paz e de literatura, em particular, são por vezes acusados de serem politizados. Os críticos questionam se os vencedores são seleccionados porque o seu trabalho é verdadeiramente notável ou porque está alinhado com as preferências políticas dos juízes.

O escrutínio pode ser intenso no caso de prémios de alto perfil, como em 2009, quando o Presidente Barack Obama ganhou o prémio da paz menos de um ano depois de tomar posse.

O Comité Norueguês do Nobel é um órgão independente que insiste que a sua única missão é cumprir a vontade de Alfred Nobel. No entanto, tem ligações com o sistema político da Noruega. Os cinco membros são nomeados pelo Parlamento norueguês, pelo que a composição do painel reflecte o equilíbrio de poder na legislatura.

Para evitar a percepção de que os prémios são influenciados pelos líderes políticos da Noruega, os membros titulares do governo norueguês ou do Parlamento estão impedidos de fazer parte do comité. Mesmo assim, o painel nem sempre é visto como independente pelos países estrangeiros. Quando o dissidente chinês Liu Xiaobo, preso , ganhou o prémio da paz em 2010, Pequim respondeu congelando as negociações comerciais com a Noruega. Demorou anos para que as relações Noruega-China fossem restauradas.

Um dos motivos pelos quais os prémios são tão famosos é que eles vêm com uma generosa quantia em dinheiro. A Fundação Nobel, que administra os prémios, aumentou o valor do prêmio em 10% este ano, para 11 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1 milhão). Além do dinheiro, os vencedores recebem uma medalha de ouro de 18 quilates e um diploma quando recebem os prémios Nobel nas cerimónias de premiação em dezembro.

A maioria dos vencedores sente orgulho e humildade por se juntar ao panteão dos ganhadores do Nobel, de Albert Einstein a Madre Teresa. Mas dois vencedores recusaram os seus Prémios Nobel: o escritor francês Jean-Paul Sartre, que recusou o prémio de literatura em 1964, e o político vietnamita Le Duc Tho, que recusou o prémio da paz que deveria partilhar com o diplomata norte-americano Henry Kissinger em 1973.

Vários outros não puderam receber os seus prémios porque foram presos, como o activista bielorrusso pró-democracia Ales Bialiatski , que partilhou o prémio da paz do ano passado com grupos de direitos humanos na Ucrânia e na Rússia .

Historicamente, a grande maioria dos ganhadores do Prémio Nobel são homens brancos. Embora isso tenha começado a mudar, ainda há pouca diversidade entre os vencedores do Nobel, especialmente nas categorias científicas.

Até à data, 60 mulheres ganharam Prémios Nobel, incluindo 25 nas categorias científicas. Apenas quatro mulheres ganharam o Prémio Nobel de Física e apenas duas ganharam o prémio de Economia.

Nos primórdios dos Prémios Nobel, a falta de diversidade entre os vencedores poderia ser explicada pela falta de diversidade entre os cientistas em geral. Mas hoje os críticos dizem que os juízes precisam de fazer um trabalho melhor ao destacar as descobertas feitas por mulheres e cientistas fora da Europa e da América do Norte.

Os comités do prémio afirmam que as suas decisões são baseadas no mérito científico e não no género, nacionalidade ou raça. No entanto, eles não são surdos às críticas. Há cinco anos , o chefe da Real Academia Sueca de Ciências disse que tinha começado a pedir aos organismos de nomeação que se certificassem de que não ignoravam “mulheres ou pessoas de outras etnias ou nacionalidades nas suas nomeações”.