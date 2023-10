Ministro russo acusa Ocidente de tentar expandir guerra da Ucrânia para Ásia-Pacífico

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, disse que o Ocidente quer expandir o conflito na Ucrânia para a região da Ásia-Pacífico, informou a mídia estatal russa, citando comentários feitos em um fórum de defesa em Pequim nesta segunda-feira.

Falando no Fórum Xiangshan, o maior evento de diplomacia militar da China, Shoigu disse que a Otan está encobrindo um aumento de forças na região da Ásia-Pacífico com um “desejo ostensivo de diálogo”, informou a agência de notícias russa TASS.

Shoigu disse que os países da Otan estão promovendo uma corrida armamentista na região, aumentando sua presença militar e a frequência e a escala dos exercícios militares na região.

As forças dos Estados Unidos usarão o intercâmbio de informações com Tóquio e Seul sobre lançamentos de mísseis para deter a Rússia e a China, disse Shoigu. Ele também acusou Washington de tentar usar as mudanças climáticas e os desastres naturais como desculpa para “intervenções humanitárias”.

Ao mesmo tempo, ele disse que a decisão da Rússia de revogar sua ratificação do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares não significa o fim do acordo.

“Estamos apenas buscando restaurar a paridade com os Estados Unidos, que não ratificaram esse tratado”, afirmou Shoigu, segundo a agência de notícias russa RIA. “Não estamos falando sobre sua destruição.”

Shoigu disse que Moscou estava pronta para conversações sobre a solução pós-conflito da crise da Ucrânia sobre uma maior “coexistência” com o Ocidente, mas que os países ocidentais precisavam parar de buscar a derrota estratégica da Rússia.

Deixando claro que as condições para tais conversações ainda não foram estabelecidas, Shoigu disse: “Também é importante garantir relações iguais entre todas as potências nucleares e os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que têm a responsabilidade especial de manter a paz e a estabilidade global”.

Por Lidia Kelly, em Sydney