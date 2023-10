Luis Rubiales banido do futebol durante três anos

Decisão da FIFA surge na sequência do polémico beijo do ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol a Jenni Hermoso, após a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

O antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, foi banido de todas as actividades relacionadas com o futebol durante três anos.

Rubiales, de 46 anos, beijou a atacante Jenni Hermoso na boca após a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo Feminina contra a Inglaterra em agosto. A jogadora garantiu que foi contra sua vontade.

O dirigente espanhol recusou-se a apresentar a demissão após o incidente, mas foi provisoriamente suspenso pela FIFA.

Esta segunda-feira, o organismo que lidera o futebol mundial anunciou que Luis Rubiales será banido por três anos por violar o artigo 13 do seu código disciplinar.