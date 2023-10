Perspectivas Energéticas Mundiais da AIE mostram grandes mudanças no sistema energético até 2030

Hoje, 50 anos depois do choque petrolífero que levou à fundação da Agência Internacional de Energia, o mundo enfrenta mais uma vez um momento de elevadas tensões geopolíticas, com uma incerteza significativa no sector energético impulsionada pela crise no Médio Oriente.

No entanto, como mostram as Perspectivas Energéticas Mundiais 2023 da AIE , o sistema energético global também mudou consideravelmente desde o início da década de 1970 – e novas mudanças estão a desenrolar-se rapidamente diante de nós, com implicações consideráveis nos esforços para enfrentar as alterações climáticas e garantir seguranca energetica.

Nas actuais configurações políticas, as tecnologias de energia limpa deverão desempenhar um papel muito maior em 2030 do que desempenham hoje. Essas projeções veem:

– Quase 10 vezes mais carros elétricos na estrada

– As energias renováveis representam quase 50% da matriz de energia global, acima dos cerca de 30% atuais

– Bombas de calor e outros sistemas de aquecimento elétrico superam as caldeiras a gás em todo o mundo

– Picos na demanda por petróleo, gás e carvão até 2030

Mesmo assim, a procura de combustíveis fósseis deverá continuar demasiado elevada para manter dentro do alcance o objectivo do Acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global a 1,5 °C. As Perspectivas Energéticas Mundiais 2023 concluem que, apesar do impressionante crescimento das energias limpas que estamos a assistir agora, as emissões ainda deverão aumentar as temperaturas médias globais em cerca de 2,4 °C neste século, com base nas definições políticas actuais.

Dada esta trajetória, as Perspectivas Energéticas Mundiais 2023 propõem uma estratégia global urgente para garantir que a meta de 1,5 °C permaneça em cima da mesa. Até 2030, o mundo precisa:

– Capacidade global triplicada de energia renovável

– Duplicar a taxa de melhorias na eficiência energética

– Reduzir as emissões de metano provenientes de operações de combustíveis fósseis em 75%

– Desenvolver mecanismos de financiamento inovadores e em grande escala para triplicar os investimentos em energia limpa nas economias emergentes e em desenvolvimento

– Buscar medidas para garantir um declínio ordenado no uso de combustíveis fósseis

Planos concretos para atingir estes objectivos podem constituir a base para o sucesso da conferência COP28 sobre alterações climáticas, no Dubai, no final de Novembro e início de Dezembro.

Sem uma ação rápida, as redes elétricas poderão ser o elo mais fraco nas transições para energias limpas. Embora o caminho para 1,5 °C permaneça aberto, atingir este objectivo não só exigirá investimentos substanciais em novas tecnologias, mas também na infra-estrutura energética mundial. Caso contrário, os progressos na luta contra as alterações climáticas e na garantia de fornecimentos fiáveis de eletricidade poderão ser postos em risco.

As redes têm formado a espinha dorsal dos sistemas eléctricos há mais de um século, fornecendo energia a residências, fábricas, escritórios e hospitais. E a sua importância só deverá aumentar à medida que aumenta o papel da electricidade nos sistemas energéticos. No entanto, há sinais preocupantes de que as redes não estão a acompanhar o rápido crescimento das principais tecnologias de energia limpa, como a solar, a eólica, os carros eléctricos e as bombas de calor, de acordo com o relatório Electricity Grids and Secure Energy Transitions, que fornece uma primeira abordagem num balanço único das redes em todo o mundo.

Alcançar todos os objectivos climáticos e energéticos nacionais exigirá a adição ou substituição de 80 milhões de quilómetros de linhas eléctricas até 2040 – uma quantidade igual a toda a rede global existente, conclui o relatório. São também essenciais mudanças importantes na forma como as redes funcionam e são reguladas, enquanto o investimento anual nas redes, que se manteve globalmente estagnado, precisa de duplicar para mais de 600 mil milhões de dólares por ano até 2030.