Luanda ganha nova unidade hoteleira

A cidade de Luanda conta, desde quarta-feira, com um novo hotel – o Continental Horizonte, inaugurado pelo ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pina Zau, no âmbito do Dia Mundial do Turismo, assinalado a 27 de Setembro.

Na ocasião, o governante sublinhou que Angola é um país privilegiado, pois, para além de ter um clima propício para o turismo de praia e sol, é rico em peixes, mariscos e reservas naturais, fora a enorme biodiversidade florestal, a indústria funcional e a riqueza cultural.

Em declarações à imprensa, o ministro afirmou que os hotéis, pensões, residenciais e resorts são locais de passagem temporária de turistas e que, à partida, devem receber bem quem os visita.

Neste particular, destacou a necessidade de um bom ambiente de negócio, a formação do pessoal recrutado para o serviço de resturauração, paralelamente à formação e capacitação dos recursos humanos, quer no país quer no exterior.

Por sua vez, Antônio Júlio Gonçalves, administrador do hotel, explicou que o contrato para a construção do mesmo foi assinado em Dezembro de 2011, mas a obra só arrancou em Maio de 2012 e levou onze anos e quatro meses para a conclusão, devido a uma série de situações e imprevistos.

O responsável informou que o hotel vai arrancar com preços promocionais e, mais tarde, irá ajustar-se aos preços reais do mercado, ou talvez praticar uns mais baixos.

Já o presidente da Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, Ramiro Barreira, referiu que o hotel Continental Horizonte é mais um novo membro efectivo dessa associação, com o devido diploma.

Sublinhou que a unidade vai contribuir substancialmente para mais alojamentos no país, particularmente em Luanda, além de que este grupo já deu mais de mil e quinhentos empregos em outras áreas.

“Significa dizer que este hotel surge num momento oportuno, em que o Governo liberalizou os vistos para os membros do G20, dos países da SADC e também da CPLP, incluindo outros países como marrocos e tanzânia, o que ajudará a crescer o turismo”, considerou.

O Hotel Continental Horizonte contará com duzentos trabalhadores, dos quais 130 homens e 70 mulheres. Por agora já estão em exercício 120 trabalhadores.

A referida unidade hoteleira foi construída com um financiamento de 53 milhões de dólares do Banco Caixa de Angola, ostenta quatro estrelas e conta com 173 quartos, dos quais 15 suítes.