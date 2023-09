China apoia Angola nos assuntos internacionais e regionais

A República Popular da China manifestou em Luanda, disponibilidade em apoiar os esforços de Angola a desempenhar um papel mais marcante e importante nos assuntos internacionais e regionais.

Segundo a encarregada de Negócios da Embaixada da China em Angola, Chen Feng, que falava durante a cerimónia de comemoração do 74º aniversário da Proclamação da República Popular da China, assinalado terça-feira, o seu país aprecia a mediação activa de Angola nas questões regionais.

Informou que a China está disposta a reforçar a coordenação com Angola nos assuntos multilaterais, de modo a salvaguardar em conjunto o multilateralismo genuíno, os direitos e interesses legítimos dos países em desenvolvimento, bem como contribuir na construção da comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

“Graças à liderança estratégica dos líderes dos dois países, eles têm aprofundado a sua confiança mútua política e amizade tradicional”, adiantou.

No dia 12 de Janeiro do ano corrente, realçou, por ocasião do 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, o Presidente Xi Jinping e o Presidente João Lourenço trocaram mensagens de felicitações, apontando a direcção para o desenvolvimento da parceria estratégica dos dois países.

Referiu que a China aprecia a adesão de Angola ao princípio de uma só China e o seu apoio pelas reivindicações legítimas chinesas.

Segundo Chen Feng, o seu país apoiará sempre a determinação de Angola na oposição da interferência estrangeira, na escolha independente de um caminho de desenvolvimento adaptado às suas próprias condições nacionais e na salvaguarda da soberania nacional, da segurança e dos interesses de desenvolvimento.

Deu a conhecer que a China é o maior parceiro comercial de Angola, fonte principal do investimento directo e parceiro principal na construção de infra-estruturas.

Por outro lado, adiantou, Angola é o terceiro maior parceiro comercial da China em África e um dos mais importantes fornecedores de petróleo bruto há muitos anos.

Este ano, disse, os grandes projectos de cooperação China-Angola registaram progressos positivos, e a cooperação dos dois países em matéria de investimento tem tido avanços, tornando-se cada vez mais diversificada.

As relações entre os dois países têm sido marcadas pela cooperação política e comercial, mas também pelo intercâmbio na área cultural, educação, comunicação social, juventude e mulheres.

A celebração da efeméride coincide com os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas Angola-China.