Yellen diz que os Estados Unidos não estão prontos para assinar um acordo fiscal global liderado pela OCDE

A Secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que os Estados Unidos não assinarão um acordo fiscal global ainda pendente até que a Índia e a China concordem com as principais questões não resolvidas.

“A Índia, em particular, tem sido uma resistência e a China não se envolveu muito nestas negociações”, disse Yellen aos jornalistas no fim de semana, à margem de uma reunião de ministros das finanças do Grupo dos Sete em Stresa, Itália. “Certamente precisamos da adesão da Índia e da China para conseguirmos isso.”

Cerca de 140 países assinaram o esboço de um pacto inovador em 2021 para reformar a forma como as grandes empresas multinacionais são tributadas. Parte do acordo cria um imposto mínimo de 15% sobre as sociedades para eliminar os paraísos fiscais.

Um capítulo do acordo, que permanece inacabado, levaria em conta os impostos sobre os lucros que as grandes empresas pagam nos seus países sede e partilharia isso com os países onde as empresas geram as suas receitas.

Mas os negociadores, liderados pela OCDE, têm lutado para acertar os detalhes e conseguir que países suficientes assinem uma convenção multilateral sobre a implementação do acordo.

A administração Biden tem apoiado entusiasticamente, mas tem pressionado fortemente para definir termos precisos, num esforço para garantir a aprovação do Congresso necessária para que os EUA implementem o acordo.

Assim que os EUA concordarem em assinar a convenção, o governo Biden planeia levar o acordo ao Senado dos EUA, disse um alto funcionário do Tesouro à Bloomberg News.

No sábado, Yellen disse que os detalhes não resolvidos giram em torno das regras que regem os preços de transferência .

“É uma área onde há muita incerteza para as multinacionais e é uma área onde há enormes disputas fiscais”, disse ela. “É fundamental para nós e já deixamos isso claro há muito tempo.”

Yellen disse que “a maioria dos países concorda” com uma proposta da OCDE para resolver a questão. Mas ela disse que os EUA não assinarão a convenção até que haja um acordo mais amplo sobre as regras de preços de transferência.

Falando sexta-feira na Bloomberg Television, o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, disse que o grupo continua a trabalhar para que a convenção seja assinada até o final de junho.

Atrasos adicionais correm o risco de causar uma ruptura mais ampla nas regras de tributação, o que poderá resultar em litígios comerciais significativos . Muitos países ameaçam impor novos impostos sobre serviços digitais, um tipo de imposto a que muitos gigantes da tecnologia se opõem e que o acordo de partilha de impostos pretendia eliminar.

No passado, os impostos digitais levaram a uma quase guerra comercial entre os EUA e vários países, incluindo aliados europeus próximos.