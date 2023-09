PR fala de cooperação com secretário de Defesa dos EUA

O Presidente da República, João Lourenço, recebeu, esta quarta-feira, no Palácio Presidencial, em Luanda, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd James Austin, com quem abordou o reforço das relações de cooperação, no domínio da defesa e segurança.

Em breves palavras à imprensa, à saída do encontro, Lloyd Austin disse que apresentou ao Presidente João Lourenço os novos ângulos da política dos EUA para África, sublinhando a intenção do seu país em reforçar parcerias para a promoção da paz, segurança e governação, baseada no Estado de direito.

Em Angola desde terça-feira, para uma visita de 24 horas, no âmbito de um périplo por África, que já o levou ao Djibouti e ao Quénia, o responsável norte-americano manteve igualmente um encontro de cortesia com responsáveis do Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria.

Trata-se da primeira visita de um secretário de Defesa dos EUA a Angola.

Lloyd Austin deverá proferir, ainda hoje, um discurso no auditório do Arquivo Histórico Nacional, sobre os novos ângulos da política dos EUA para a África, sob o lema “O poder da parceria”.

Lloyd James Austin foi empossado como 28º Secretário da Defesa em 22 de Janeiro de 2021, é o principal assistente do Presidente Joe Biden em todos os assuntos relacionados com o Departamento e faz parte do Conselho de Segurança Nacional.

Nascido em Mobile, Alabama, e criado em Thomasville, Geórgia, licenciou-se na Academia Militar dos Estados Unidos com um bacharelato em Ciências e uma comissão na Infantaria.