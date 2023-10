Juiz em caso de fraude em Nova York emite ordem de silêncio a Trump após crítica a funcionário de tribunal

O juiz encarregado do julgamento por fraude civil de Donald Trump impôs nesta terça-feira uma ordem de silêncio – prometendo sanções para qualquer violação – ao ex-presidente dos Estados Unidos e outros envolvidos no caso, depois que Trump recorreu às redes sociais para atacar o principal secretário jurídico do juiz.

O juiz Arthur Engoron, do tribunal estadual de Nova York, em Manhattan, disse aos advogados de Trump e à procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que apresentou o caso de fraude, que tais comentários dirigidos à sua equipe eram “inaceitáveis, inapropriados e não serão tolerados em nenhuma circunstância”.

Atuando durante o segundo dia de depoimentos do julgamento, o juiz proibiu ambos os lados de falar sobre sua equipe e ameaçou com “sérias sanções” se alguém o fizesse. O juiz não especificou a natureza destas sanções, mas elas poderiam incluir uma declaração de desacato ao tribunal, que pode acarretar multas e, em casos raros, pena de prisão.

“Considere esta declaração uma ordem de silêncio”, acrescentou Engoron.

James acusou Trump, seus dois filhos adultos, a Organização Trump e outros de inflar valores de seus ativos ao longo de uma década para garantir empréstimos bancários e condições de seguro favoráveis, e de supervalorizar a riqueza do próprio Trump em mais de 2 bilhões de dólares. O julgamento poderá levar ao desmantelamento do império empresarial de Trump, enquanto ele tenta recuperar a Presidência em 2024.

Engoron falou depois que Trump compartilhou uma publicação das redes sociais do funcionário da corte, que foi identificado pelo nome, posando com o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, de Nova York, que não está envolvido no caso. Trump referiu-se ao funcionário como “namorada de Schumer”.

“Que vergonhoso!” acrescentou Trump, o favorito à indicação republicana para enfrentar o presidente democrata Joe Biden nas eleições de 2024. “Este caso deve ser encerrado imediatamente!!”

A postagem de Trump foi excluída posteriormente.

James está pedindo pelo menos 250 milhões de dólares em multas, uma proibição permanente contra Trump e seus filhos Donald Jr. e Eric de administrar negócios em Nova York, e uma proibição de imóveis comerciais por cinco anos contra Trump e a Organização Trump.

No tribunal pelo segundo dia consecutivo, Trump usava seu familiar terno azul, gravata vermelha e broche da bandeira norte-americana enquanto estava sentado diante de uma mesa com seus advogados. Trump disse aos jornalistas que planeja testemunhar no julgamento.

A primeira testemunha do governo, o ex-contador de Trump, Donald Bender, depôs novamente nesta terça-feira, enquanto o gabinete da procuradora-geral tenta mostrar que Trump e sua empresa familiar enganaram até mesmo as pessoas que revisavam suas finanças.

Questionado por Kevin Wallace, promotor do escritório de James, Bender disse que as demonstrações financeiras que preparou para a Organização Trump se basearam em grande parte em números autorrelatados.

Jesus Suarez, advogado de Trump, questionou Bender sobre a precisão dos relatórios financeiros e disse que o contador “errou tudo” ao não notar grandes mudanças no valor dos ativos de Trump.

“A empresa dele está passando por um inferno porque você errou”, disse Suarez.

Engoron decidiu antes do julgamento que Trump cometeu fraude e cancelou certificados comerciais para empresas que controlam as joias da coroa do portfólio de Trump, incluindo o edifício Trump Tower e a 40 Wall Street, no centro de Manhattan.

Por Jack Queen em Nova York; reportagem adicional de Joseph Axe em Nova York e Susan Heavey em Washington