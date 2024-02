Guerra Israel-Hamas divide G-20, arriscando a paralisia na reunião de hoje no Brasil

O Grupo dos 20 está tão dividido quanto aos conflitos em Gaza e na Ucrânia que poderá ser forçado a reduzir o âmbito do fórum e a evitar completamente questões geopolíticas este ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Remover todos os temas políticos sensíveis das declarações do G-20 diminuiria a relevância do formato, mas isso daria ao grupo a oportunidade de chegar a um consenso sobre outras questões.

Os ministros das Relações Exteriores do G-20 se reunirão no Rio de Janeiro a partir de quarta-feira, quando o grupo deverá discutir o conflito no Oriente Médio. Para complicar a próxima reunião está o facto de o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, no fim de semana ter comparado a guerra de Israel contra o Hamas com o extermínio dos judeus pelos nazis durante o Holocausto.

Lula está dando o tom para as nações em desenvolvimento desde que o Brasil ocupa a presidência rotativa do G-20. Vários países latino-americanos retiraram os seus embaixadores de Israel, enquanto a África do Sul entrou com uma ação no Tribunal Internacional de Justiça, acusando Israel de genocídio.

No período que antecedeu a reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros – bem como uma reunião dos ministros das finanças na próxima semana – responsáveis que representam nações em desenvolvimento, incluindo a África do Sul e o Brasil , disseram que querem que a sua posição de que Israel está a cometer genocídio seja reflectida em qualquer reunião conjunta do G- 20.

Essa formulação foi rejeitada por vários outros países do G-20, incluindo os EUA e a Alemanha.

O Brasil explorou estratégias para evitar que as guerras ofuscassem o resto da agenda. Estas incluem potencialmente a emissão de uma única declaração no final da presidência do Brasil, em novembro, e não após cada reunião ministerial, segundo as pessoas.

Alguns membros que representam as nações em desenvolvimento argumentaram que o G-20 deveria abandonar quaisquer referências a conflitos geopolíticos, incluindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, uma vez que um acordo sobre essas questões é visto como impossível, disseram as pessoas. O resultado poderá ser que qualquer declaração futura do G-20 será mais curta e menos política.

Significa também que o formato do G-20 voltaria a centrar-se no seu objetivo inicial de promover a cooperação económica e reforçar a resiliência fiscal para evitar a repetição de uma crise financeira global.

Mesmo assim, a geopolítica e as crises continuariam a ser o principal tema de discussão das reuniões fechadas do Rio. Os ministros também se concentrarão na reforma da governação global, disse ele, que inclui a renovação de instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Conselho de Segurança das Nações Unidas e é uma área chave de preocupação para o país anfitrião, o Brasil.