OpenAI adiciona “memória” ao ChatGPT: uma inovação surpreendente ou assustadora?

A ideia de memória, especialmente quando associada a um serviço como o ChatGPT, pode gerar reações variadas, desde surpresa até medo, dependendo do seu desenvolvimento. É por isso que é crucial entender o que isso significa e quais controles são oferecidos ao usuário sobre esta função, que foi recentemente anunciada pela OpenAI. À primeira vista, parece bastante interessante e, o que é ainda mais importante, parece oferecer um nível adequado de controlo sobre o seu funcionamento.

Mas, vamos começar pelo início. O que a OpenAI quer dizer quando fala em adicionar memória ao ChatGPT? Segundo a sua publicação, estamos a falar de uma função que permitirá ao chatbot lembrar-se de aspectos específicos de conversas que tivemos com ele anteriormente e levá-los em conta em todas as conversas a partir desse momento. Não estamos a falar de memória dentro de uma mesma conversação, mas de pedaços de informação que serão preservados pelo serviço e considerados em todas as nossas interações com ele.

Para aqueles que usam o serviço regularmente, isso pode lembrar a função Customize ChatGPT, que já nos permite estabelecer alguns parâmetros que serão considerados nas conversações. Com esta nova memória, parece que esta possibilidade vai muito além, pois permitirá que o ChatGPT lembre-se de muitos aspectos, muito específicos, sobre o nosso contexto, e que os tenha sempre em conta, mesmo quando não lhe lembramos.

Embora possamos aceder a alguns aspectos da gestão da memória a partir da configuração do ChatGPT, outra parte dela será realizada diretamente nas conversações. Para isso, poderemos indicar que queremos que ele se lembre de algo que acabamos de dizer, também poderemos solicitar uma lista de todas as memórias que ele guardou através deste sistema e, se quisermos, também teremos a possibilidade de indicar que queremos apagar uma memória em particular. Isto é muito importante, pois deixa claro que o serviço lembrará o que nós queremos que ele lembre, não o que ele acha que deveria memorizar.

A partir da configuração do serviço, poderemos ativar e desativar a função de memória, e também realizar uma limpeza completa da mesma, caso tenhamos adicionado demasiadas memórias e queiramos fazer uma limpeza. Por enquanto, a OpenAI implementou esta função num pequeno número de contas do serviço, e parece que o seu alcance será completo, ou seja, chegará tanto às contas pagas como às gratuitas. No entanto, uma vez que a função esteja disponível para uma conta, por padrão estará ativada, por isso, se não quiser usá-la, terá que desativá-la a partir da configuração.

Pessoalmente, acho o conceito muito interessante, embora acredite que seria melhor se a OpenAI oferecesse um método alternativo às conversações para revisar o histórico de memórias do ChatGPT, bem como para poder apagar aquelas que já não queremos manter. Além disso, pergunto-me se algo assim não será necessário para que o serviço possa evitar mais problemas na Europa.

Esta função permite que o bot lembre de aspectos específicos das conversas anteriores e os aplique em interações futuras. Embora esta inovação possa parecer assustadora para alguns, a OpenAI garante que os usuários têm controle total sobre o que o bot lembra, podendo até mesmo apagar memórias específicas. No entanto, acredito que a implementação de um método alternativo para revisar e apagar memórias seria benéfico. Além disso, é crucial que a OpenAI continue a considerar as implicações legais e éticas desta função, especialmente no que diz respeito à privacidade dos dados na Europa.

