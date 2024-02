Egito aposta num acordo com o FMI para liquidar dívidas com empresas petrolíferas estrangeiras

O Egito aposta num acordo com o Fundo Monetário Internacional para resolver uma crise monetária que o ajudará a liquidar dívidas acumuladas com empresas petrolíferas estrangeiras.

“Eles são parceiros estratégicos de longo prazo. Eles estão chegando a longo prazo”, disse o ministro egípcio do Petróleo, Tarek el-Molla, numa entrevista no Cairo, referindo-se às empresas a quem são devidos pagamentos. “Eu não diria que eles estão felizes, mas eles se acomodariam ou entenderiam e seriam pacientes por algum tempo.”

El-Molla não revelou o valor dos atrasados, mas disse que isso será resolvido depois que o FMI e o Egito assinarem um acordo. “Isso é algo que estamos abordando e que tem prioridade e será definitivamente resolvido após assinatura com o FMI.”

A Bloomberg informou anteriormente que o acordo com o FMI pode exceder 10 mil milhões de dólares.

O país mais populoso do mundo árabe já enfrentava a pior crise económica em décadas e uma escassez de divisas antes da eclosão do conflito Israel-Hamas, em Outubro, ameaçando perturbar o comércio e o turismo. As receitas provenientes dos trânsitos do Canal de Suez caíram desde que os ataques dos militantes Houthi do Iémen forçaram as principais empresas de transporte marítimo a evitar o Mar Vermelho.

O Egipto já passou por uma crise semelhante antes, quando a dívida com empresas petrolíferas estrangeiras se acumulou após uma revolta em 2011, atingindo os 6,3 mil milhões de dólares a certa altura. Demorou anos para o país liquidar essa dívida.

Separadamente, a produção de gás do país caiu para 5,5 mil milhões de pés cúbicos por dia, disse o ministro, citando declínios naturais nos campos. Esse é o nível mais baixo em anos, de acordo com cálculos da Bloomberg. O país, que exporta o seu fornecimento de gás sobressalente principalmente para a Europa como GNL, pode ser forçado a suspender novamente os envios no Verão para satisfazer a procura local.