Finlandeses votam em novo presidente que irá orientar a política externa

No domingo, os eleitores finlandeses vão escolher entre dois políticos experientes para novo presidente do país.

A principal tarefa do vencedor será orientar a política externa e de segurança do novo membro da NATO, numa altura em que a Rússia está a invadir a Ucrânia.

O antigo primeiro-ministro Alexander Stubb, do centro-direita, enfrenta o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Pekka Haavisto, da esquerda verde.

Os dois concordam em grande medida com as prioridades da Finlândia em matéria de política externa e de segurança. Estas incluem a manutenção de uma linha dura em relação à Rússia – que partilha uma extensa fronteira de 1340 km com a Finlândia -, o reforço dos laços de segurança com os EUA e Washington e a ajuda à Ucrânia.

Ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, o presidente da Finlândia detém o poder executivo na formulação da política externa e de segurança.

O presidente da Finlândia tem poder executivo para gerir a política externa e de segurança, nomeadamente no que se refere a relações com países não pertencentes à União Europeia, como os Estados Unidos, a Rússia e a China.

O chefe de Estado também comanda as forças armadas, o que é particularmente importante no atual contexto de segurança da Europa e na alteração da situação geopolítica da Finlândia, que aderiu à NATO em abril de 2023.

Dois dos favoritos passaram à segunda ronda

Político do partido conservador da Coligação Nacional, Stubb ficou em primeiro lugar na primeira volta das eleições, a 28 de janeiro, com 27,2% dos votos, à frente dos outros oito candidatos. É o favorito para ganhar a presidência.

Stubb liderou o governo em 2014-2015 e ocupou anteriormente vários outros cargos no Governo.

Haavisto, o segundo classificado na primeira volta, foi o principal diplomata da Finlândia entre 2019-2023 e o principal negociador da sua entrada na NATO. Antigo mediador de conflitos nas Nações Unidas e ambientalista devoto, Haavisto obteve 25,8% dos votos na primeira volta.

A segunda volta foi necessária porque nenhum dos candidatos obteve mais de metade dos votos na ronda de 28 de janeiro.

Mais de 4 milhões de pessoas estão aptas a votar. O vencedor sucederá ao popular Presidente Sauli Niinistö, cujo segundo mandato de seis anos termina em março.

Niinistö não é elegível para reeleição.