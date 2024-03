Facebook e Instagram voltam a funcionar após interrupção em todo o mundo

O Facebook e o Instagram, que pertencem à Meta Platforms, voltaram a funcionar nesta terça-feira após uma interrupção de mais de duas horas causada por questões técnicas e que impactou centenas de milhares de usuários em todo o mundo.

As interrupções começaram por volta das 12h (horário de Brasília), com vários usuários dizendo na rede social concorrente, o X, que foram desconectados do Facebook e do Instagram e não conseguiam fazer login.

O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca está monitorando o incidente e não tem no momento conhecimento de qualquer atividade cibernética maliciosa, disse um porta-voz.

No auge do incidente, havia mais de 550.000 relatos de interrupções no Facebook e cerca de 92.000 relatos no Instagram, de acordo com o site de rastreamento de interrupções Downdetector.com.

“Hoje mais cedo, um problema técnico fez com que as pessoas tivessem dificuldades em acessar alguns de nossos serviços. Nós resolvemos o problema… para todos que foram impactados”, disse o porta-voz da Meta, Andy Stone, em uma publicação no X, sem dar mais detalhes.

A Meta, cujas ações caíam 1,2% nas negociações durante a tarde, não respondeu de imediato a um pedido por mais detalhes sobre o problema técnico.

O painel de status da Meta mostrava mais cedo que a interface de programação do aplicativo WhatsApp Business também estava enfrentando problemas.

A interrupção estava entre os “top trending topics” no X, cujo proprietário, Elon Musk, ironizou a situação com uma publicação que dizia: “Se você está lendo este post, é porque nossos servidores estão funcionando”.

Por Jaspreet Singh em Bengaluru