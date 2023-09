Estados Unidos pretendem reformar o FMI, ao mesmo tempo que enfraquecem a China

Os Estados Unidos apelaram a reformas no Fundo Monetário Internacional que aumentarão o seu poder de empréstimo e reorientarão os seus esforços para a estabilidade financeira, o mais recente esforço de Washington para aumentar a influência das principais instituições de desenvolvimento ocidentais no meio do seu esforço global para combater a China.

O foco no fortalecimento do FMI foi revelado na quinta-feira, quando o presidente Joe Biden se dirige à Cimeira do Grupo dos 20 na Índia, onde planeia fazer da promoção do credor de emergência, bem como do Banco Mundial, focado na pobreza , uma de suas principais mensagens. .

A medida sublinha os esforços dos Estados Unidos para utilizar as instituições sediadas em Washington para contrariar a influência e o poder de empréstimo da China nos países emergentes, particularmente no rescaldo da pandemia do coronavírus e no meio da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Isto faz parte do esforço da administração Biden para obter força, influência e amigos no Sul Global.

O subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, Jay Shambaugh , que cuida do relacionamento de Washington com o FMI e o Banco Mundial, expôs os objetivos do governo Biden num discurso na quinta-feira, que também ofereceu críticas veladas à China e à agenda do FMI que se estende além de sua missão principal como o monitor da economia global e credor de emergência. Essas medidas incluem o aumento das quotas dos países membros, que representam a sua parte dos recursos da instituição que podem alavancar quando as condições financeiras pioram.

Revisão de cota

“Este ano, apoiaremos um aumento nas quotas – para um aumento amplo em todos os membros – com o objectivo de fortalecer o FMI como uma instituição accionista no centro da rede de segurança financeira global”, disse Shambaugh no Centro para o Desenvolvimento Global em Washington.

O FMI está no meio de sua 16ª revisão de cotas, que tem prazo até dezembro para ser concluída. A Directora-Geral Kristalina Georgieva disse que a revisão das quotas dos membros pelo fundo é importante para reflectir adequadamente o actual peso económico dos países membros, incluindo a China. As revisões de quotas são frequentemente acompanhadas de uma recalibração do peso dos países no conselho de administração do FMI.

A Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, apelou em Abril a “uma nova fórmula de quotas que seja justa e simples e que reflita principalmente a dimensão económica dos seus países membros”.

Mas o apelo de Shambaugh a um aumento das quotas não incluía uma redistribuição que reflectisse a actual participação dos membros do FMI na economia global, o que alteraria o seu poder de voto. Os Estados Unidos, por exemplo, têm agora a maior participação, com cerca de 17%, enquanto a China, a segunda maior economia do mundo, detém apenas 6%.

‘Marketing Político’

“O aumento da cota é uma declaração de marketing político”, disse Tram. “Em termos de redistribuição de votos, isso não é viável devido a questões políticas, tanto a nível interno como internacional”, porque exigirá a aprovação do Congresso, o que é actualmente improvável e reforçaria o papel da China.

Shambaugh também pareceu atacar veladamente a China, o maior credor bilateral às economias em desenvolvimento, quando disse que o apoio dos EUA à mudança das fórmulas de quotas exige “que todos os países – especialmente aqueles que veriam um aumento na participação – respeitem os papéis e as normas do FMI e trabalhando para fortalecer o sistema monetário internacional.”

Os EUA e outros credores tradicionais do chamado Clube de Paris não conseguiram chegar a acordos amplos com Pequim sobre como lidar com as questões da dívida dos mercados emergentes, culpando o que dizem ser a intransigência de Pequim.

Missão Central

Shambaugh também alertou o FMI contra o desvio do seu papel central de ajudar os países em dificuldades a evitar e escapar à crise económica.

“Não podemos permitir que a tentação de resolver todos os problemas afaste o FMI da sua missão principal de supervisão e orientação macroeconómica e cambial”, disse ele. “O FMI não deveria ser especialista em questões climáticas. Em vez disso, deveria concentrar-se em questões macrocríticas e contar com o Banco Mundial e outros para obter conhecimentos especializados no sector.” Essa posição dos Estados Unidos é vista como uma critica à gestão da actual Directora Geral do FMI.

Georgieva, Directora Geral do FMI e economista ambiental de formação, liderou uma expansão do trabalho do FMI desde que assumiu o cargo em 2019. Isso inclui a incorporação de questões climáticas nas consultas anuais do fundo com os seus 190 países membros e a criação de um fundo para fornecer empréstimos de longo prazo para países vulneráveis.

Estas medidas levaram a críticas entre analistas e funcionários de que o FMI se desviou da sua principal missão de estabilidade financeira global, que tem estado no seu cerne desde a sua fundação, perto do final da Segunda Guerra Mundial.

O discurso de Shambaugh marcou a segunda vez em cerca de um ano que o Tesouro lançou um esforço para impulsionar reformas numa importante instituição financeira internacional. No ano passado, Yellen iniciou um esforço para impulsionar reformas no Banco Mundial.

Esforço conjunto

Separadamente, na quinta-feira, o FMI e o Banco Mundial divulgaram uma declaração conjunta comprometendo-se a colaborar para enfrentar os desafios que vão desde as alterações climáticas ao aumento dos níveis de dívida, uma rara mensagem pública de solidariedade que pareceu reforçar a mensagem de Shambaugh.

As duas organizações, denominadas instituições de Bretton Woods da cidade turística montanhosa de New Hampshire onde foram criadas, comprometeram-se a proporcionar “benefícios tangíveis”.

Estas são “as diversas competências e experiência do Banco Mundial, nomeadamente em matéria de crescimento sustentável e transformação estrutural e a sua presença significativa nos países clientes”. E para o FMI: “capacidades para apoiar a estabilidade macroeconómica e financeira e promover condições económicas conducentes ao crescimento e à sustentabilidade”.