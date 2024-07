Com a escolha do vice-presidente, Trump prepara-se para uma viragem radical na política externa dos EUA

Com a escolha de JD Vance como vice-presidente, Donald Trump completa a sua ruptura com a velha guarda da política externa do seu partido e prepara-se para uma viragem radical da política externa dos EUA.

JD Vance, de 39 anos, votou contra mais ajuda militar à Ucrânia, quer ajudar Israel a “terminar o trabalho” contra o Hamas e argumenta que os EUA estão “sobrecarregados” no exterior e deveriam se concentrar na Ásia para combater a China.

As posições de Vance refletem a ascensão de uma nova linha de política externa compartilhada por republicanos mais jovens — e alimentada por Trump — de que os velhos métodos estão ultrapassados. A sua abordagem questiona a antiga sabedoria convencional de que os EUA devem buscar a primazia por meio de alianças globais, promover a democracia e atrair outras nações a abraçar os valores americanos.

De forma mais ampla, a escolha sinaliza que Trump tem menos interesse em tentar tranquilizar os tradicionalistas do partido que ele cortejou em 2016. Em seu primeiro mandato, Trump se cercou de um grupo que veio a ser conhecido como os adultos na sala, como o ex- chefe da Exxon Mobil Corp. Rex Tillerson e o general aposentado Jim Mattis . Às vezes, eles resistiam abertamente às diretrizes de Trump. Outras vezes, eles as ignoravam silenciosamente.

Desta vez, Trump está rompendo abertamente com o establishment de defesa do Partido Republicano, como o seu vice-presidente anterior, Mike Pence, e o líder da minoria no Senado , Mitch McConnell . McConnell, que anunciou que não concorria a outro mandato como líder de seu partido, travou uma luta retórica contra vozes isolacionistas como a de Vance, que ele comparou ao movimento “America First” que se opôs a ajudar o Reino Unido e outros aliados antes do ataque a Pearl Harbor em 1941.

McConnell foi vaiado quando compareceu à Convenção Nacional Republicana em Milwaukee na segunda-feira, enquanto Vance recebeu uma recepção de estrela do rock quando compareceu ao plenário logo após Trump anunciar a sua escolha.

Outros, no entanto, fixaram firmemente a visão de Vance em uma tendência de longo prazo que remonta pelo menos ao tempo de Obama — que defendeu o tão alardeado “pivô” para a Ásia.

“Desde o presidente Kennedy, os Estados Unidos vêm pedindo que a Europa faça mais”, disse o político britânico David Lammy em maio, antes de se tornar secretário de Relações Exteriores com a vitória do Partido Trabalhista neste mês. “Meu amigo, o senador Vance, está certo em dizer que nós, na Europa, temos um problema que precisamos consertar com maiores gastos com defesa.”

É muito cedo para saber o quanto Trump ouviria o conselho de Vance se eles vencessem em novembro. Mas se ele fizer isso, os EUA terão uma visão ainda mais cética em relação à Ucrânia do que Trump expressou até agora. O senador de Ohio diz que se opõe a qualquer ajuda adicional à Ucrânia e tem pressionado pela paz o mais rápido possível.

As visões de Vance seriam uma bênção para as nações asiáticas e Taiwan, que alertaram sobre a crescente invasão chinesa. Ele disse que é um “fã da AUKUS”, a aliança defensiva com o Reino Unido e a Austrália que busca combater a China com uma frota reforçada de submarinos, bem como compartilhamento de tecnologia.

As primeiras reações dos aliados que beneficiaram da abordagem “America’s Back” do presidente Joe Biden reafirmaram um sentimento que pairou sobre a cúpula da OTAN da semana passada em Washington: apesar das garantias de Biden e da insistência dos republicanos de que Trump não sairá da aliança, a Europa está cada vez mais sozinha.