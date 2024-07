Africa: Fusão dos mercados da EAC, Comesa e Sadc começa quinta-feira

Pelo menos 14 países negociarão livremente na África Oriental, Austral e Meridional a partir de quinta-feira, 25 de julho, após a ratificação de um Acordo Tripartido de Livre Comércio (TFTA) que nivela a Comunidade da África Oriental (EAC), a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (Sadc) e o Mercado Comum para a África Oriental e Meridional (Comesa) em um único bloco comercial.

Isso ocorre após a apresentação de instrumentos de ratificação por 14 dos 29 estados parceiros que compõem o Tripartido, atendendo assim ao limite necessário para que o TFTA entre em vigor. Malawi, Lesoto e Angola são os últimos estados-membros a ratificar o acordo.

De acordo com Christopher Onyango, Diretor de Comércio e Alfândega do Secretariado do Comesa em Lusaka, Zâmbia, “Isso significa que os estados-membros podem começar a negociar. Mas há questões técnicas que precisam ser colocadas em prática antes que eles possam começar a negociar livremente.”

Entre os principais desafios que dificultam a operacionalização do TFTA está a ausência de um secretariado dedicado e de uma estrutura institucional para coordenar e implementar os seus programas e atividades.