Energia solar e eólica ultrapassará a energia a carvão nos Estados Unidos pela primeira vez em 2024

A eletricidade gerada a partir dos sistemas solar e eólico dos Estados Unidos ultrapassará a energia produzida pela queima de carvão pela primeira vez no próximo ano, impulsionada pelo aumento das instalações de painéis.

O carvão produzirá cerca de 599 mil milhões de quilowatts-hora em 2024, de acordo com dados do governo divulgados na terça-feira. Este valor será inferior aos 669 mil milhões de quilowatts-hora deste ano, à medida que as empresas de serviços públicos continuam a encerrar centrais elétricas a carvão.

Enquanto isso, espera-se que os produtores instalem 23 gigawatts de capacidade solar este ano e mais 37 gigawatts no próximo ano, tornando-a a fonte de nova geração de crescimento mais rápido. A energia eólica e solar fornecerão 688 mil milhões de quilowatts-hora de eletricidade em 2024, contra 595 mil milhões este ano.