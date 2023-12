Preço do petróleo cai à medida que a produção aumenta e a COP28 apela para uma transição mais rápida dos combustíveis fósseis

O petróleo caiu para o nível mais baixo em cinco meses, à medida que se acumulam sinais de fornecimento robusto.

O West Texas Intermediate recuou na terça-feira de 3,46%, ficando abaixo de US$ 69 por barril, o nível mais baixo desde o final de junho. O petróleo Brent, a referência internacional, fechou o dia com uma queda de 3.34%, ficando abaixo de US$ 74 o barril.

O petróleo bruto caiu durante sete semanas consecutivas, e mesmo novos cortes de produção por parte da OPEP+ e dos seus aliados não conseguiram travar a derrapagem.

Os preços continuaram a ser prejudicados por novos sinais de que a oferta continua ampla. A média semanal das exportações de petróleo bruto da Rússia saltou para o nível mais alto desde o início de julho, e uma agência governamental dos Estados Unidos reviu a produção de petróleo do país este ano em mais de 30.000 barris por dia em relação à sua projecção do mês passado.

Ao mesmo tempo, os negociadores climáticos da COP28, no Dubai, reuniram-se na manhã de quarta-feira sobre um projeto de acordo que apela às nações para que abandonem rapidamente a utilização de combustíveis fósseis, à medida que se aproximam do fim das conversações destinadas a evitar as piores consequências do aquecimento global.

O projeto de acordo da COP28 apelaria aos países para que iniciassem “a transição dos combustíveis fósseis nos nossos sistemas energéticos, a partir desta década, de uma forma justa, ordenada e equitativa, de modo a alcançar o zero líquido até 2050, de acordo com a ciência”.

O petróleo regista a mais longa série de perdas semanais desde 2018 e caiu cerca de mais de um quarto em relação ao pico deste ano, registado no final de Setembro.

Por Editor Económico

Portal de Angola