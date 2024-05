Embaixador realça importância do Terminal de Águas Profundas

O embaixador da China em Angola, Zhang Bin, sublinhou as vantagens que o Terminal de Águas Profundas do Caio, em Cabinda, vai proporcionar nas relações comerciais entre o país e outras regiões africanas e não só.

Segundo o diplomata, que falava por ocasião da sua recente visita às obras do terminal, este projecto não só vai permitir o desenvolvimento sócio-económico da província, mas também dinamizar as trocas comercias com outras regiões do continente e do mundo.

Manifestou o interesse em ver concluída, o mais rápido possível, a infra-estrutura, ao cargo de uma construtora chinesa, avaliada em USD 831.994.725,75.

Com dois quilómetros de acesso, a estrutura, em construção há mais de dois anos, comporta, entre outros espaços, um terminal de 400 metros de largura e um calado de 15,5 metros de profundidade para receber dois navios de grande porte em simultâneo.

Localizada no Caio Litoral, a sua construção conta três fases, sendo que a primeira, cuja conclusão estava prevista para Abril deste ano, consiste na implementação das infra-estruturas portuárias e uma área de serviços de carga de 100 hectares.

Durante três dias na província, o embaixador visitou igualmente o terminal marítimo de passageiros e a estação de tratamento e distribuição de água de Sassa-Zau, 25 quilómetros a norte da cidade de Cabinda. JFC/VC