Africa 360°

Bem-vindo ao África 360°, um boletim informativo duas vezes por semana sobre a situação actual do continente em matéria de Integração Regional, Economia e Desenvolvimento — e para onde se dirige.

Atrasos portuários em Durban provavelmente impactarão a disponibilidade de produtos em toda a região da SADC: NCRF

(Eyewitness News)

Enquanto a África do Sul continua a contabilizar o custo da carga congestionada no porto de Durban, a Federação Nacional de Retalho de Vestuário (NCRF) afirmou que o impacto nas cadeias de abastecimento começa a ser sentido para além das fronteiras sul- africanas. Estima-se que 70 mil contentores, alguns deles fortemente carregados com mercadorias da época festiva, ficaram presos no porto de Durban

Michael Lawrence, da federação retalhista, disse que alguns países da região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), que dependem fortemente de produtos importados através dos portos locais, poderão ter prateleiras vazias nesta época de Natal devido a atrasos logísticos.

Quénia abandonará a exigência de visto para todos os cidadãos africanos em 12 de dezembro (CGTN África)

O Quénia abolirá as restrições de vistos para todos os cidadãos africanos em 12 de dezembro, anunciou no sábado o presidente William Ruto, enquanto continuava a sua pressão por um continente sem vistos. Ruto afirmou no seu discurso na Cimeira Youth Connekt Africa 2023 em Nairobi que há muito que tem ambições de abolir as barreiras de vistos entre os africanos, que ele vê como “um só povo”.

Banco Africano de Desenvolvimento aprova empréstimo de 66 milhões de dólares para reforço de capital do Banco de Desenvolvimento Agrícola da Tanzânia (BAD)

O Conselho de Administração do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um empréstimo de 66 milhões de dólares ao governo da Tanzânia para capital adicional no Banco de Desenvolvimento Agrícola da Tanzânia (TADB). O financiamento permitirá ao TADB reforçar o seu capital e melhorar a estrutura e a eficácia dos serviços financeiros e não financeiros que oferece aos empresários na agricultura e nas cadeias de valor relacionadas.

AFDB e FED assinam acordo de financiamento comercial de 20 milhões de dólares para apoiar as PME na Nigéria (ZAWYA)

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) assinou um acordo de financiamento comercial no valor de 20 milhões de dólares com o FSDH Merchant Bank, para apoiar pequenas e médias empresas nos sectores industrial e transformador da Nigéria. O mecanismo consiste em uma linha de crédito de financiamento comercial de US$ 15 milhões para apoiar PMEs e empresas indígenas e uma garantia de transação de US$ 5 milhões para apoiar a confirmação das transações de financiamento comercial do FSDH .

O Senegal entra no mercado financeiro sustentável internacional com uma garantia de crédito parcial de 400 milhões de euros do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD)

O Conselho de Administração do Banco Africano de Desenvolvimento aprovou na sexta-feira uma garantia de crédito parcial de 400 milhões de euros ao Senegal para facilitar a mobilização do financiamento sustentável inaugural do país a ser atribuído exclusivamente a investimentos verdes e sociais, em linha com o Quadro de Financiamento Sustentável do Senegal.

O financiamento da República do Senegal assumirá a forma de um empréstimo sustentável ou de empréstimos num montante máximo de 500 milhões de euros. A garantia do Banco permite que os estabelecimentos financeiros que ponderem financiar a operação fiquem protegidos contra perdas resultantes do não pagamento do capital e dos juros do Senegal até 400 milhões de euros. Esta garantia é aprovada num momento em que os custos de financiamento dos países soberanos africanos aumentaram significativamente, na sequência do aperto da política monetária internacional.

EAC e TradeMark Africa revelam aplicativo inovador para revolucionar o comércio eliminando barreiras não tarifárias (EAC)

Num desenvolvimento inovador para o comércio regional, o Secretariado da Comunidade da África Oriental (EAC) revelou hoje uma nova aplicação móvel (App) dedicada à eliminação de Barreiras Não Tarifárias ( NTBs ) – a App EAC NTBs . Este aplicativo inovador foi criado para revolucionar o cenário comercial da região, simplificando a comunicação, o monitoramento e a resolução de impedimentos que os comerciantes enfrentam ao conduzirem negócios além-fronteiras. O desenvolvimento do APP das BNT da EAC foi financiado pelos Países Baixos através da TradeMark Africa (TMA).

A 23ª edição da Feira de MPMEs da EAC arranca oficialmente em Bujumbura (EAC)

A 23ª Edição da Feira Comercial de Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) da EAC, popularmente conhecida como Exposição Jua Kali/ Nguvu Kazi, foi oficialmente inaugurada hoje pelo Vice-Presidente da República do Burundi, Sua Excelência Prosper Bazombanza . O Vice-Presidente Bazombanza disse que a feira comercial foi um testemunho do sucesso progressivo da integração económica e comercial entre os Estados Parceiros da EAC, enfatizando o seu papel na colmatação de lacunas tecnológicas entre artesãos, microempresários e pequenas e médias empresas na região.

A 64ª Sessão Ordinária da Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO realiza -se em Abuja (CEDEAO)

A 64ª Sessão Ordinária da Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO foi inaugurada no domingo, 10 de dezembro, na Vila Presidencial, em Abuja, Nigéria. Na sua declaração de abertura, Bola Ahmed Tinubu, Presidente da Autoridade de Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO e Presidente da República Federal da Nigéria, instou os líderes e Chefes de Governo da África Ocidental a darem prioridade à boa governação para o povo, uma vez que serve como catalisador da transformação e do desenvolvimento socioeconómico.

O Presidente da Comissão da CEDEAO, Dr. Omar Alieu Touray, relatou que houve violações das sanções impostas aos países afectados, uma vez que houve um movimento maciço de dinheiro por parte de indivíduos através das fronteiras e um elevado volume de mercadorias em trânsito através do Burkina Faso para chegam ao território do Níger e contrabandeiam através de fronteiras porosas e vias navegáveis interiores.

O Presidente da Comissão da CEDEAO disse que a Comissão assinou vários acordos de financiamento com parceiros de desenvolvimento, incluindo sete acordos com a União Europeia cobrindo áreas de comércio, migração, energia e agricultura no valor de 212 milhões de euros.

Relatório Económico da CEA sobre África/EEI 2023: Construindo a Resiliência de África aos Choques Económicos Globais (UNECA)

Os acontecimentos catastróficos induzidos pelo clima levaram a graves crises humanitárias em África. Entre 2000 e 2022, um total de 407,5 milhões de pessoas em África foram afectadas por catástrofes naturais. Durante este período, 4,2 milhões de pessoas ficaram desabrigadas, 53.610 pessoas morreram e 52.205 ficaram feridas. Isto está de acordo com o Relatório Económico sobre África 2023 (ERA2023), que será lançado em 18 de Dezembro de 2023, em Abuja, Nigéria.

O relatório apela, entre outros, a uma estratégia de desenvolvimento para os países que “alavanquem as suas dotações de recursos naturais de uma forma que estimule o crescimento económico, reduzindo gradualmente a intensidade da carbonização associada à actividade económica, especialmente à produção, ao transporte e ao consumo”. Isto requer abraçar a política industrial verde no centro da concepção e implementação da estratégia de desenvolvimento nacional.

África procura acelerar a criação de Instituições Financeiras da União Africana (UA)

A União Africana está a convocar um fórum consultivo para avaliar a implementação das Instituições Financeiras da União Africana ( AUFI ). A reunião agendada para 13-15 de Dezembro de 2023 em Lusaka, Zâmbia, analisará os desafios económicos e políticos que impedem a capacidade dos Estados-Membros de assinar e ratificar instrumentos jurídicos que estabelecem as instituições financeiras, os constrangimentos que impedem o continente de partilhar coletivamente a sua soberania, a fim de mutualizar os seus esforços e recursos para o estabelecimento das AUFIs . O fórum também formulará uma estratégia para gerar o tão necessário consenso e maior vontade política sobre questões-chave, e galvanizará o impulso para o estabelecimento das AUFIs .

Estado compromete-se a capacitar as mulheres na AfCFTA (Tanzania Daily News)

O Primeiro Vice-Presidente de Zanzibar, Othman Masoud Othman, disse que os países africanos estão empenhados em capacitar economicamente as mulheres através da sua participação na Zona de Comércio Livre Continental Africana ( AfCFTA ). A VP fez as observações ontem no encerramento oficial da Segunda Conferência sobre as Mulheres no Comércio na AfCFTA, realizada em Dar es Salaam.

AfCFTA oferece o maior sinal de esperança para África, apesar do lento progresso ( GanaWeb )

A Zona de Comércio Livre Continental Africana ( AfCFTA ) oferece o maior sinal de esperança para que África traga ganhos económicos e sociais significativos para o povo africano. Como parte da primeira fase da AfCFTA , que entrou em vigor em Janeiro de 2021, eliminaria gradualmente as tarifas sobre 90 por cento dos bens e reduziria as barreiras ao comércio de serviços, disse aos participantes o Director do Comércio de Bens e Concorrência do Secretariado da AfCFTA , Mohamed Ali num fórum regional multilateral de três dias da CEDEAO sobre a AfCFTA .